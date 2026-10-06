Selecționata lui Gheorghe Hagi a fost înfrântă în toate meciurile din acțiunea lunilor septembrie-octombrie a Ligii Națiunilor: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Marius Lăcătuș ridică un semn de întrebare după meciurile naționalei: ”Hagi s-a înșelat! Ridici mânuța frumos și spui că nu poți”

Marius Lăcătuș, fost mare internațional român, a ridicat un semn de întrebare după ce l-a văzut pe Lisav Eissat jucând în flancul stâng al compartimentului defensiv în meciul de pe Arena Națională.

Central în job description, Eissat a evoluat în actul secund cu Suedia ca fundaș stânga, după ce Gică Hagi l-a scos de pe teren pe Nicușor Bancu la pauza meciului.

”Pe el l-au înșelat acele două meciuri amicale. A schimbat echipa de la un meci la altul și a avut succes. S-a înșelat în ceea ce privește rezultatele și a crezut că poate face același lucru, cu aceiași jucători, lucru care s-a dovedit a nu fi cea mai bună variantă.

Dacă îi mai ai și pe Borza și Opruț, jucători de meserie fundași stânga, și apelezi la Eissat, cred că este un mic semn de întrebare. Dacă nu te simți confortabil pe un post în echipă, ridici mânuța frumos și spui că nu poți să joci acolo.

N-ai cum să te superi pe echipa națională, indiferent cine este antrenor sau cine sunt jucătorii.

Cine joacă de la noi la echipe de top? Eu nu am văzut vreun jucător care să-i fi înlocuit cu brio pe cei care nu joacă la echipele lor de club”, a spus Lăcătuș la Digi Sport.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.