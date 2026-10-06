Ce am fost în mandatele lui Edward Iordănescu și Mircea Lucescu, ce am ajuns cu Gheorghe Hagi selecționer!

Practic, în decurs de doi ani, de la o națională care atinsese un anumit nivel, decent totuși, am coborât la nivelul unei reprezentative care înșiră înfrângerile. Naționala tocmai a atins un minim istoric în clasamentul FIFA, locul 58. Și, din păcate, rezultatele dezastruoase din Nations League lovesc și în următoarea campanie în care se va angrena echipa națională. Vorbim despre preliminariile Euro 2028. Turneul final va avea loc, în perioada 9 iunie – 9 iulie, în Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

S-a confirmat: vom fi în urna a 3-a valorică

La începutul seriei din Nations League, în septembrie, România avea speranța de a-și îmbunătăți clasamentul FIFA și de a prinde un loc în urna a 2-a valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European (Belfast, 6 decembrie). S-a întâmplat însă exact invers!

Pierzând tot, cu Suedia de două ori, cu Bosnia și cu Polonia, ne-am făcut praf clasamentul FIFA și am compromis orice șansă de a prinde urna a 2-a valorică la tragerea la sorți de la Belfast. În urma rezultatelor înregistrate, luni, în etapa a 4-a din Nations League, a venit confirmarea: România, în urna a 3-a valorică, când se vor stabili grupele preliminare pentru Euro 2028.

Iată componența acestor urne, în momentul de față, cu precizarea că, indiferent de ce vom face, în meciurile cu Polonia (14 noiembrie, București) și cu Bosnia (17 noiembrie, Zenica), nu mai putem urca în urna a 2-a:

*Prima urnă: Spania, Portugalia, Franța, Grecia, Olanda, Anglia, Belgia, Norvegia, Germania, Italia, Croația, Danemarca

*Urna a 2-a: Țara Galilor, Turcia, Serbia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Irlanda de Nord, Kosovo, Scoția

*Urna a 3-a: Slovenia, Irlanda, Polonia, Ucraina, Georgia, România, Israel, Macedonia de Nord, Slovacia, Finlanda, Muntenegru, Islanda

*Urna a 4-a: Albania, Luxemburg, Armenia, Kazahstan, Belarus, Estonia, Insulele Feroe, Cipru, Bulgaria, Letonia, Republica Moldova, San Marino

*Urna a 5-a: Malta, Lituania, Azerbaidjan, Gibraltar, Andorra, Liechtenstein

Putem pica într-o grupă infernală sau putem avea noroc

În situația de față, România și-a redus șansele de calificare pentru Euro 2028. În primul rând, în urma rezultatelor din Nations League, am pierdut „colacul de salvare“ de care ne puteam folosi, în viitor. Vorbim despre o posibilă calificare, la Euro 2028, pe ruta barajelor, în cazul unui parcurs slab în preliminarii.

Așadar, de acum, avem o singură variantă de a prinde turneul final de peste doi ani via preliminariilor tradiționale. Aici, vor ajunge câștigătoarele celor 12 grupe, plus cele mai bune 8 echipe de pe locurile secunde. Mai rămân 4 locuri, ce vor fi acordate pe ruta barajelor, însă nu vom avea acces aici, după cum s-a explicat mai sus.

În urma tragerii la sorți de la Belfast (6 decembrie), România va fi plasată într-o grupă de cinci echipe. Iată niște posibile variante:

*Grupă infernală: Spania, Suedia, România, Armenia, Lituania

*Grupă de dificultate medie: Danemarca, Ungaria, România, Albania, Azerbaidjan

*Grupă ușoară: Grecia, Irlanda de Nord, România, San Marino, Malta

Consolare pentru tricolori: am mai fost în urna a 3-a și am reușit

În acest moment, după ce ne-am „betonat“ locul în urna a 3-a valorică pentru preliminarii, ne putem consola cu un singur gând. Concret, și în campania de calificare pentru Euro 2024, naționala noastră s-a aflat în urna a 3-a valorică. Dar, profitând de norocul proverbial al familiei Iordănescu, am nimerit în cea mai ușoară grupă posibilă! Una alături de Elveția, Kosovo, Andorra, Israel și Belarus. Ultimele două naționale au fost private de avantajul terenului propriu din cauza situației geopolitice a lumii.

Sub comanda lui Edward Iordănescu, România a câștigat grupa ei preliminară pentru Euro 2024, făcând 22 de puncte cu următoarea linie de clasament: 10 meciuri, 6 victorii, 4 egaluri, 0 înfrângeri, golaveraj 16-5.