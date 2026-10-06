Victorie spectaculoasă pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu în China!

Victorie spectaculoasă pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu în China! Sporturi
SPORT.RO
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Jucătorii de tenis de masă Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au obţinut o victorie spectaculoasă la China Smash 2026.

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Victorie spectaculoasă pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu în China!

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Perechea României, 18 mondial, şi-a câştigat locul în sferturile de finală ale probei de dublu mixt, după un duel de nivel înalt cu Hugo Calderano/Bruna Takahashi (Brazilia, 3 mondial).

Tricolorii au propus un joc consistent în faţa unei alte perechi valoroase, au pus presiune prin tactica propusă şi au găsit soluţii în schimburile decisive. Eduard Ionescu şi Bernadette Szocs au condus de două ori la seturi, iar după ce brazilienii au trimis meciul în decisiv, românii au rămas stăpâni pe situaţiile de joc.

Deşi au pierdut mai multe şanse de a închide meciul de la 10-4 în setul al cincilea, perechea noastră a închis un meci de mare intensitate, scor 3-2 (11-9, 8-11, 11-9, 3-11, 11-8), pentru calificarea între cele mai bune opt perechi de la Beijing.

Darius Movileanu şi-a încheiat parcursul la China Smash 2026 după patru victorii consecutive, trei în calificări şi una pe tabloul principal. Ajuns între primii 32 la simplu masculin, tricolorul #83 mondial a început excelent meciul cu Tomislav Pucar (Croaţia, 30 mondial) şi a dominat primul set, câştigat clar cu 11-4.

Croatul a răspuns din actul secund şi, în ciuda momentelor de echilibru din ultimele două seturi, Darius Movileanu a cedat, scor 1-3 (11-4, 5-11, 10-12, 8-11).

news.ro

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