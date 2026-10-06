Cu două zile înainte de meciul cu nordicii, Federația Română de Fotbal a confirmat accidentarea atacantului, iar acesta s-a întors la echipa sa de club, unde a efectuat mai multe teste.
În cursul zilei de marți, Frosinone a confirmat accidentarea lui Bîrligea și a anunțat că acesta a intrat deja în proces de recuperare. Rămâne de văzut cât va sta departe de gazon atacantul împrumutat de FCSB în Serie A.
Daniel Bîrligea s-a accidentat! Anunțul făcut de Frosinone
Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României din această campanie, cu evoluții lăudate, dar și cu un gol marcat în poarta Bosniei, în meciul pierdut cu 2-4.
”Frosinone Calcio anunță că fotbalistul Daniel Birligea, în urma accidentării suferite în timpul unui meci cu echipa națională, a fost supus unor investigații medicale.
S-a constatat o leziune a mușchiului vastus intermedius al cvadricepsului stâng, pentru care jucătorul a început deja programul de reabilitare”, a transmis Frosinone.
Daniel Bîrligea a bifat trei meciuri în tricoul lui Forsinone de la venirea sa din finalul lunii august, dar nu a reușit încă să contribui decisiv în vreun fel.
4,5 milioane de euro este cota atacantului român de 26 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermamrkt.com.