Cu două zile înainte de meciul cu nordicii, Federația Română de Fotbal a confirmat accidentarea atacantului, iar acesta s-a întors la echipa sa de club, unde a efectuat mai multe teste.

În cursul zilei de marți, Frosinone a confirmat accidentarea lui Bîrligea și a anunțat că acesta a intrat deja în proces de recuperare. Rămâne de văzut cât va sta departe de gazon atacantul împrumutat de FCSB în Serie A.

Daniel Bîrligea s-a accidentat! Anunțul făcut de Frosinone

Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României din această campanie, cu evoluții lăudate, dar și cu un gol marcat în poarta Bosniei, în meciul pierdut cu 2-4.

”Frosinone Calcio anunță că fotbalistul Daniel Birligea, în urma accidentării suferite în timpul unui meci cu echipa națională, a fost supus unor investigații medicale.

S-a constatat o leziune a mușchiului vastus intermedius al cvadricepsului stâng, pentru care jucătorul a început deja programul de reabilitare”, a transmis Frosinone.

Daniel Bîrligea a bifat trei meciuri în tricoul lui Forsinone de la venirea sa din finalul lunii august, dar nu a reușit încă să contribui decisiv în vreun fel.

4,5 milioane de euro este cota atacantului român de 26 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermamrkt.com.