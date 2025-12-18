Olăroiu a luat bronzul! Decizie inedită luată de FIFA după ce finala a fost abandonată

Olăroiu, bronz la FIFA Arab Cup. Locul 3 atât pentru Arabia Saudită, cât și pentru Emirate

Din cauza unei ploi torențiale, gazonul de pe Khalifa International Stadium din Doha a fost inundat, iar partida nu s-a putut relua pentru a doua repriză. La pauză, scorul era egal între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, 0-0.

Într-un comunicat oficial, FIFA a transmis că partida dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite a fost suspendată definitiv, decizia fiind luată "de arbitru și de oficialii meciului pentru a asigura siguranța tuturor jucătorilor, suporterilor și personalului din stadion".

Partida nu se va mai relua, iar FIFA a decis ca atât Arabia Saudită, cât și Emiratele Arabe Unite să încheie pe locul 3 la Arab Cup, au dezvăluite surse din cadrul Federației EAU pentru ziarul Emarat Al Youm.