Olăroiu a luat bronzul! Decizie inedită luată de FIFA după ce finala a fost abandonată

Meciul dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, contând pentru finala mică de la FIFA Arab Cup, a fost abandonat după doar o repriză.

Din cauza unei ploi torențiale, gazonul de pe Khalifa International Stadium din Doha a fost inundat, iar partida nu s-a putut relua pentru a doua repriză. La pauză, scorul era egal între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, 0-0.

Într-un comunicat oficial, FIFA a transmis că partida dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite a fost suspendată definitiv, decizia fiind luată "de arbitru și de oficialii meciului pentru a asigura siguranța tuturor jucătorilor, suporterilor și personalului din stadion".

Partida nu se va mai relua, iar FIFA a decis ca atât Arabia Saudită, cât și Emiratele Arabe Unite să încheie pe locul 3 la Arab Cup, au dezvăluite surse din cadrul Federației EAU pentru ziarul Emarat Al Youm.

EAU, la cel mai bun rezultat din istorie la FIFA Arab Cup

Arabii dezvăluie că ambii selecționeri, Herve Renard și Cosmin Olăroiu, s-au opus reluării partidei pentru că s-au temut de eventuale accidentări ale jucătorilor.

Emiratele Arabe Unite a obținut astfel cel mai bun rezultat din istorie la FIFA Arab Cup. Precedentul record era un loc 4 obținut la ediția din 1998.

A fost ultimul meci pentru Olăroiu, care ar putea ajunge la Al-Wahda

Pentru Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a fost probabil ultimul meci la cârma naționalei. Așa cum Sport.ro a anunțat, antrenorul român își va încheia mandatul din cauza ratării calificării la Mondialul de anul viitor.

Olăroiu e în cărți pentru a prelua Al-Wahda din Abu Dhabi, ocupanta locului 2 în campionatul din Emirate, la doar două puncte de liderul Al-Ain, când s-au jucat opt din cele 26 de etape. Al-Wahda a rămas fără antrenor, în această săptămână, după ce portughezul José Morais (60 de ani) a cerut rezilierea contractului din motive personale.

Dacă ar ajunge la un acord cu Al-Wahda, Oli ar avea șansa câștigării campionatului din Emirate pentru a 5-a oară! El a triumfat în prima ligă cu Al-Ain și cu Shabab Al-Ahli de câte două ori. 

