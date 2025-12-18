Așadar, Dinamo este pe locul 2 în acest moment, dar are șansa să încheie anul chiar pe primul loc dacă rezultatele din weekend îi vor fi favorabile, iar șefii din „Ștefan cel Mare” și-au făcut planuri mari pentru perioada de mercato. Cu atacanții actuali, Stipe Perica și Alexandru Pop, având cifre dezamăgitoare, Dinamo și-a îndreptat atenția către vârful de 23 de ani aflat sub contract cu Dinamo Kiev. Totuși, „Briliantul” a analizat rece posibila mutare și consideră că Blănuță nu are anvergura necesară pentru o echipă care vrea să devină campioană.



„Eu cred că Blănuță e un jucător bun, dar nu de titlu. Lui Dinamo îi trebuie un super atacant dacă vrea să ia titlul. Eu nu cred că Blănuță poate să ajute, până acum nu a sărit de 7 goluri într-un sezon. Nu de genul ăsta de jucător are nevoie Dinamo. E un atacant modest deocamdată, nimic special”, a spus Adrian Mutu pentru Fanatik.



Vis interzis din cauza banilor



Dincolo de analiza dură făcută de Mutu, transferul lui Blănuță pare oricum dificil de realizat din punct de vedere financiar. Dynamo Kiev a plătit 1,8 milioane de euro celor de la FCU Craiova pentru serviciile atacantului și ucrainenii doresc să-și recupereze o parte importantă din investiție, un efort financiar pe care Dinamo cu greu l-ar putea susține în acest moment.



Nevoia de întăriri rămâne însă critică pentru trupa lui Kopic. Actualii atacanți au dezamăgit crunt în prima parte a sezonului: atât croatul Perica, cât și Alexandru Pop au marcat doar câte două goluri, un randament mult sub pretențiile unei echipe care suflă în ceafa liderului. Tehnicianul croat a transmis deja conducerii că vrea un lot mai puternic din iarnă pentru a rămâne în lupta pentru trofeu în ultimele 10 etape din sezonul regulat și în play-off.

