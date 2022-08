Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) a fost departe de a se simți confortabil în partida jucată în turul inaugural al ediției 2022 a Openului American.

Împotriva Dariei Snigur (20 de ani, 124 WTA), sportiva din România a cedat manșa întâi, scor 6-2, în mai puțin de jumătate de oră, interval în care a acumulat o frustrare uriașă, descărcată în pauza dintre seturile unu și doi.

Reacția Simonei Halep nu a fost nouă, dar puternică, din punctul de vedere al impactului imaginilor. Jucătoarea din Constanța s-a așezat pe banca de odihnă și și-a plasat prosopul peste cap, pentru a încerca să se detașeze de coșmarul resimțit pe suprafața de joc, în primul set.

Cu un joc extrem de încrezător și o serie de lovituri care au adus aminte de Daniil Medvedev, Daria Snigur a surprins-o pe Simona Halep, care a revenit însă categoric în setul 2, impunându-se cu 6-0.

În setul decisiv, în ciuda unei reveniri de la 1-5, Simona Halep nu a reușit să capitalizeze revenirea, oprindu-se la 4-5, 30-0, moment în care ucraineanca a contrat forma de moment a româncei și a reușit să încheie partida în favoarea sa, spre surprinderea tuturor.

An upset on the cards?

Simona Halep loses the opening set 6-2 against qualifier Daria Snigur and has a battle on her hands to stay in the #USOpen... pic.twitter.com/9UWXNnXuRm