Cum arată palmaresul Simonei Halep la US Open. Patrick Mouratoglou a câștigat la New York de trei ori, ca antrenor

Simona Halep va ajunge să bifeze a 12-a prezență a carierei la US Open, în ediția 2022, singurul turneu de mare șlem în care nu a jucat nicio finală până în prezent. Sportiva din România are semifinala atinsă în 2015 drept cea mai bună performanță semnată la New York.

Deranjată de gălăgia continuă din „orașul care nu doarme niciodată”, Simona Halep are turneul de Grand Slam din SUA în coada preferințelor sale, în ce privește competițiile de Grand Slam, dar perspectiva îi poate fi schimbată de contribuțiile lui Patrick Mouratoglou, care s-a simțit de minune la US Open, altăuri de Serena Williams, câștigând turneul de trei ori, în perioada 2012-2014.

Palmaresul istoric al Simonei Halep la US Open

2010: eliminată în primul tur de Jelena Jankovic, 6-4, 4-6, 7-5

2011: eliminată în turul secund de Carla Suarez Navarro, 3-6, 6-2, 6-2

2012: eliminată în turul secund de Nadia Petrova, 6-1, 6-1

2013: eliminată în optimi de Flavia Pennetta, 6-2, 7-6

2014: eliminată în turul 3 de Mirjana Lucic-Baroni, 7-6, 6-2

2015: eliminată în semifinale de Flavia Pennetta, 6-1, 6-3

2016: eliminată în sferturi de Serena Williams, 6-2, 4-6, 6-3

2017: eliminată în primul tur de Maria Sharapova, 6-4, 4-6, 6-3

2018: eliminată în primul tur de Kaia Kanepi, 6-2, 6-4

2019: eliminată în turul secund de Taylor Townsend, 2-6, 6-3, 7-6

2021: eliminată în optimi de Elina Svitolina, 6-3, 6-3

Campioană la Roland Garros și Wimbledon în 2018, respectiv 2019, Simona Halep are cinci finale de Grand Slam în palmares, dintre care trei, la Paris.

Simona Halep a pierdut primele trei finale de turneu de mare șlem pe care le-a jucat, în defavoarea Mariei Sharapova și Jelena Ostapenko la Roland Garros, în 2014 și 2017, respectiv în fața Carolinei Wozniacki, la Melbourne, în 2018.

Procentajul de victorie la US Open, cel mai slab al Simonei Halep în cele 4 competiții de Grand Slam

Simona Halep are un procentaj al victoriilor de 65% la US Open, cel mai slab înregistrat în turneele de mare șlem, în raport cu Australian Open (72%), Roland Garros (74%) și Wimbledon (76%).

20 de victorii și 11 eșecuri a strâns Simona Halep pe tabloul principal la Flushing Meadows până la începutul ediției 2022.

Simona Halep debutează la US Open 2022 luni, 29 august, după ora 20:00, împotriva Dariei Snigur. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro.