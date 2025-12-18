„Baciul” este implicat într-un proiect imobiliar de amploare, la Craiova, evaluat la peste 70 de milioane de euro.



Fostul căpitan al Barcelonei vrea să transforme terenul pe care a funcționat Școala de Fotbal „Gică Popescu” într-un complex rezidențial modern.



Vorbim despre o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, pe care urmează să fie construite locuințe, spații comerciale, birouri și un hotel.



„Bombă” de 70 milioane de euro



Potrivit Profit.ro, Popescu s-a asociat cu compania imobiliară Hubix, iar proiectul se află în etapa pregătirii Planului Urbanistic Zonal. Investiția totală este estimată la 70,7 milioane de euro.



Planul include aproximativ 350 de apartamente, un hotel de patru stele cu 96 de camere, spații de birouri, zone comerciale și o zonă pietonală.



Hubix a investit deja 1,1 milioane de euro, inclusiv pentru achiziția unui teren necesar unei căi suplimentare de acces, iar suma inițială ar putea ajunge la 4–5 milioane de euro.



În urmă cu două luni, Gică Popescu anunța că renunță la academia de fotbal din Oltenia, din cauza costurilor ridicate de întreținere, decizie care a deschis drumul acestui proiect imobiliar.

