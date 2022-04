Reacția căpitanului nejucător al României după ce Simona Halep a semnat cu Mouratoglou: „Nu e de cel mai înalt nivel!”

Andrei Pavel, căpitanul nejucător al echipei de FedCup a României, a susținut că mutarea este una bună pentru Halep, însă a ținut să sublinieze că Mouratoglou nu se află în topul antrenorilor.

„Am văzut că și înainte de Indian Wells ea a mers și s-a antrenat la Academia lui Mouratoglou, alături de echipa lui. Patrick are antrenori foarte buni şi o echipă foarte puternică acolo. Cred că a făcut o alegere bună. Cred că sunt mulţi antrenori buni, nu e de ‘top of the top’. E alegerea Simonei. Ea alege să se simtă bine sau s-a simţit bine acolo. Mai ales că Patrick a lucrat mult timp şi cu Serena, de ce nu?

Motivația ei sper să o aibă. Normal, când iei un antrenor așa de cunoscut ca Mourataglou, nu numai ca antrenor, dar şi ca academie pe care o are în spate acolo, cred că e ceva foarte serios și motivația trebuie să fie acolo. Depinde de ea să rămână sănătoasă, să fie motivată și să muncească. Sigur, are calitățile și jocul să mai câștige un Grand Slam, mai multe”, a spus Andrei Pavel, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Mouratoglou, cuvinte de laudă despre Simona Halep

Patrick Mouratoglou a declarat, după ce a anunţat începutul colaborării cu Simona Halep, că românca este o campioană, foarte inteligentă şi foarte sensibilă şi i-a arătat că este dispusă să muncească mult.

„Ea a fost numărul 1, a câştigat două grand slamuri. Nu există niciun motiv să nu mai reuşească asta din nou. Este o campioană. În plus, simt că are o marjă mare de posibilitate de progres în multe privinţeşi încă este foarte ‘înfometată’. Cred că aceasta este o bază fantastică pentru a construi ceva şi cu obiectivul de avea rezultate cel puţin la fel de bune ca înainte. Nu cred că ar trebui să stabilim limite. Am analizat multe lucruri, de la felul în care concurează până la forma în care este, de la joc la antrenamente. Sunt multe lucruri pe care simt că le putem face mai bine. Şi ea este setată psihic total pe acest lucru.

Am stabilit foarte rapid o conexiune, aş spune că în primele două ore în care am discutat. Uneori simţi imediat conexiunea. Uneori durează mult. În cazul Simonei, a fost instantanee. După cum am spus, este foarte inteligentă şi foarte sensibilă şi a fost deschisă cu mine. Mi-a făcut munca uşoară fiind deschisă şi dându-mi sentimentul că este dispusă să muncească şi dedicată total colaborării noastre”, a spus Mouratoglou pentru tennismajors.com.