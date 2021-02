"Eu nu am mai patit niciodata sa vad asa ceva!" | Reactia colosala a comentatorului care a fost surprins IN DIRECT de iesirea nervoasa a Soranei Cirstea 

Comentatorul meciului Soranei Cirstea a marturisit ca nu a mai vazut o astfel de reactie de cand comenteaza tenis la TV.

Sorana Cirstea a fost protagonista unui moment rusinos in sferturile de finala ale competitiei WTA Grampians Trophy, cerand arbitrului de scaun, Marijana Veljovic sa il avertizeze pe antrenorul sau, Adrian Cruciat pentru ca acesta ar vorbi prea mult.

Arbitrul i-a comunicat Soranei Cirstea ca ea ar primi avertisment, daca ar fi ca aceasta sa apeleze la aceasta masura, spre disperarea numarului 72 WTA.

"Taci, taci! Taci din gura!" a spus Sorana Cirstea privindu-l tinta pe antrenorul sau, Adrian Cruciat dupa care si-a indreptat privirea catre arbitrul de scaun, Marijana Veljovic pe care a rugat-o sa ii dea un avertisment: "Poti sa ii dai, te rog, un avertisment? Vorbeste non-stop, nu doar cand sunt aproape de el," a spus Sorana Cirstea.

"Vrei sa-i dau un avertisment antrenorului tau? Tu esti cea care trebuie sa il primeasca," i-a comunicat Marijana Veljovic Soranei Cirstea. "Stiu, dar spuneti-i sa taca, i-am spus deja de 10 ori, nu mai pot," a fost replica Soranei.

Reactia comentatorului a fost rar inalnita, jurnalistul Cristi Mandru spunand urmatoarele: "Da, marturisesc ca asa ceva nu am vazut, inca nu am vazut sau poate s-au mai intamplat cazuri, dar eu nu am patit, in anii de comentariu. Sorana i-a cerut arbitrei de scaun sa-l avertizeze pe Adi, pe antrenorul ei, pentru ca vorbeste non-stop!", a spus Cristi Mandru in comentariul LIVE la Digi Sport.

I have never seen a player request that their own coach get a warning. ???????????? pic.twitter.com/iQ7GltdAtY — Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) February 6, 2021