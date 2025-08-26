Carlos Alcaraz (22 de ani) nu știe să piardă în primele tururi ale competițiilor de mare șlem. Aflat la a nouăsprezecea participare într-un turneu major, tenismenul din Murcia a debutat cu victorie și în cadrul US Open 2025.

Numărul doi ATP l-a învins pe Reilly Opelka (27 de ani, 67 ATP) - jucător cu o înălțime de 2,11 metri - în minimum de seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4.

Alcaraz, tuns „aerodinamic” pentru US Open 2025

Campionul turneului de la Roland Garros a surprins pe toată lumea la New York prin aspectul adoptat înaintea startului primului meci.

„E oribil. E teribil. A fost amuzant, când m-am uitat la el i-am spus: 'cred că tunsoarea asta te face aerodinamic.'

Nu știu cine i-a spus să se tundă așa, dar e groaznic. Pentru un jucător care se tunde în fiecare săptămână și se mândrește cu frizurile sale, e oribil. Dar rămâne Carlos, amicul meu,” s-a pronunțat americanul Frances Tiafoe (27 de ani, 17 ATP), potrivit ATP.

