Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz a debutat surprinzător în Openul American, ediția 2025.

Carlos Alcaraz (22 de ani) nu știe să piardă în primele tururi ale competițiilor de mare șlem. Aflat la a nouăsprezecea participare într-un turneu major, tenismenul din Murcia a debutat cu victorie și în cadrul US Open 2025.

Numărul doi ATP l-a învins pe Reilly Opelka (27 de ani, 67 ATP) - jucător cu o înălțime de 2,11 metri - în minimum de seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4.

Alcaraz, tuns „aerodinamic” pentru US Open 2025

Campionul turneului de la Roland Garros a surprins pe toată lumea la New York prin aspectul adoptat înaintea startului primului meci.

„E oribil. E teribil. A fost amuzant, când m-am uitat la el i-am spus: 'cred că tunsoarea asta te face aerodinamic.'

Nu știu cine i-a spus să se tundă așa, dar e groaznic. Pentru un jucător care se tunde în fiecare săptămână și se mândrește cu frizurile sale, e oribil. Dar rămâne Carlos, amicul meu,” s-a pronunțat americanul Frances Tiafoe (27 de ani, 17 ATP), potrivit ATP.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz tuns us open 2025 tur1
Internauții l-au taxat pe Carlos Alcaraz pentru modul în care și-a trecut mâna în cap, în timpul interviului pe care l-a oferit după încheierea jocului.

„A uitat că nu mai are păr?”, s-a întrebat un fan al jucătorului spaniol, încă neobișnuit cu noul său aspect.

Alcaraz, fără finală jucată în Openul American de la titlul cucerit în 2022

Dar Carlos Alcaraz a reușit să mute atenția spectatorilor și asupra tenisului pe care l-a jucat. În penultimul game al meciului cu Reilly Opelka, jucătorul iberic a reușit un passing shot marcă înregistrată, care a amuțit spectatorii din Stadionul Arthur Ashe.

În 2025, Alcaraz speră să reușească la New York ce a putut în urmă cu trei ani, când a ridicat trofeul de campion. De atunci, spaniolul nu a mai jucat o finală în Openul American.

În turul secund, Carlos Alcaraz îl va întâlni pe italianul Mattia Bellucci (65 ATP).

