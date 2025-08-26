Serena Williams, Maria Sharapova, Simona Halep, Ana Ivanovic și Agnieszka Radwanska sunt doar câteva reprezentante ale unei generații care a stârnit interes major pentru tenisul feminin.

Al doilea deceniu al noului mileniu a fost marcat de meciuri strânse între aceste jucătoare, a căror generație a ajuns la final.

US Open 2025 | Petra Kvitova și Caroline Garcia s-au retras din tenis

În concediu maternal pentru a treia oară, Caroline Wozniacki s-ar putea alătura Victoriei Azarenka în rândul puținelor jucătoare din generația Simonei Halep care mai activează în tenisul profesionist.

Eugenie Bouchard s-a retras recent din tenis, decizie replicată la US Open de Petra Kvitova (35 de ani) și Caroline Garcia (31 de ani).

Dublă campioană a turneului de la Wimbledon, Petra Kvitova a fost eliminată cu un scor dur în turul întâi la Flushing Meadows de franțuzoaica Diane Parry (107 WTA), 6-1, 6-0.

Câștigătoare a Turneului Campioanelor, în urmă cu trei ani, Caroline Garcia a părăsit lumea tenisului cu un eșec în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-3 în fața rusoaicei Kamilla Rakhimova (65 WTA).

