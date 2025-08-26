GALERIE FOTO Generația Simonei Halep s-a dus: două foste rivale de-ale româncei s-au retras la US Open

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Generația Simonei Halep dispare din scena tenisului profesionist.

Simona HalepPetra KvitovaCaroline GarciaUS Open 2025Tenis WTAretragere
Serena Williams, Maria Sharapova, Simona Halep, Ana Ivanovic și Agnieszka Radwanska sunt doar câteva reprezentante ale unei generații care a stârnit interes major pentru tenisul feminin.

Al doilea deceniu al noului mileniu a fost marcat de meciuri strânse între aceste jucătoare, a căror generație a ajuns la final.

US Open 2025 | Petra Kvitova și Caroline Garcia s-au retras din tenis

În concediu maternal pentru a treia oară, Caroline Wozniacki s-ar putea alătura Victoriei Azarenka în rândul puținelor jucătoare din generația Simonei Halep care mai activează în tenisul profesionist.

Eugenie Bouchard s-a retras recent din tenis, decizie replicată la US Open de Petra Kvitova (35 de ani) și Caroline Garcia (31 de ani).

Dublă campioană a turneului de la Wimbledon, Petra Kvitova a fost eliminată cu un scor dur în turul întâi la Flushing Meadows de franțuzoaica Diane Parry (107 WTA), 6-1, 6-0.

Câștigătoare a Turneului Campioanelor, în urmă cu trei ani, Caroline Garcia a părăsit lumea tenisului cu un eșec în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-3 în fața rusoaicei Kamilla Rakhimova (65 WTA).

Marile rezultate atinse de prietena Simonei Halep, Petra Kvitova

De treizeci și unu de ori câștigătoare de turneu, în circuitul WTA, dar și de șase ori campioană în Fed Cup, alături de echipa Cehiei, Petra Kvitova rămâne în amintirea iubitorilor tenisului care au trăit cu intensitate meciurile din generația Simonei Halep.

La 35 de ani, Petra Kvitova s-a retras cu două două titluri de campioană, adjudecate pe iarba de la Wimbledon, în 2011 și în 2014.

În 2016, Simona Halep a învins-o pe cehoaica Petra Kvitova, în cadrul sferturilor Fed Cup, scor 6-4, 3-6, 6-3, la Cluj-Napoca, dar România a cedat confruntarea, în final, scor 2-3.

Caroline Garcia, declin în ultimii doi ani

Sezoanele 2022 și 2023 au fost cele mai bune din cariera franțuzoaicei Caroline Garcia, care le-a încheiat cu 46, respectiv 40 de victorii în circuitul WTA.

În 2025, Caroline Garcia a jucat doar 13 meciuri, din care a câștigat doar 4, iar în 2024 a avut palmares neutru, 17 succese și 17 înfrângeri.

