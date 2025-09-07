FOTO Cea mai dură imagine a finalei US Open 2025: ce a recunoscut pierzătoarea Amanda Anisimova

Cea mai dură imagine a finalei US Open 2025: ce a recunoscut pierzătoarea Amanda Anisimova Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Amanda Anisimova, consolată de Aryna Sabalenka, după finala US Open 2025.

TAGS:
Amanda AnisimovaAryna Sabalenkafinala US Open 2025Tenis WTA
Din articol

Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) s-a înclinat în fața Arynei Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), în finala US Open 2025.

Sportiva americană a pierdut confruntarea în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6 (3), după o oră și jumătate de joc.

Amanda Anisimova, două finale de Grand Slam pierdute consecutiv

Aflată la a doua finală consecutivă de turneu major pierdută, Amanda Anisimova a admis dificultatea prin care trece, din punct de vedere emoțional.

Pe banca de odihnă, imediat după încheierea partidei, Amanda Anisimova a izbucnit în lacrimi, afișându-se deznădăjduită după înfrângerile suferite în fața Igăi Swiatek și Arynei Sabalenka, în ultimele acte ale competițiilor de la Wimbledon și New York.

„Cred că astăzi nu am luptat îndeajuns de mult pentru a-mi îndeplini visul.”

„A fost o vară grozavă. Să pierd două finale consecutiv e grozav, dar și foarte dificil de digerat. Cred că astăzi nu am luptat îndeajuns de mult pentru a-mi îndeplini visul,” a recunoscut Amanda Anisimova, în cadrul ceremoniei de premiere.

În cadrul conferinței de presă organizate după finala de la New York, Amanda Anisimova a explicat suplimentar cum procesează acest eșec important din cariera sa: „Am încercat să-mi acord cea mai bună șansă la victorie. Să ajung în finală e deosebit, dar ar fi fost un vis devenit realitate să merg până la capăt.

Sigur că rămân motivată să muncesc din greu pentru a-mi acorda, în viitor, și alte ocazii de a ajunge în finale,” a completat Anisimova.

Cum a consolat-o Sabalenka pe Anisimova

Aryna Sabalenka și-a consolat adversara din finala US Open 2025, spunând: „Știu cât doare o finală de Grand Slam pierdută, dar crede-mă, când o să o câștigi pe prima - și o vei câștiga, deoarece joci un tenis grozav -, te vei bucura și mai tare după aceste eșecuri dure,” i-a spus numărul unu mondial.

Amanda Anisimova devine noul număr 4 WTA, începând de luni, 8 septembrie și s-a apropiat de prima calificare a carierei în Turneul Campioanelor.

Amanda Anisimova

  • Amanda anisimova plange finala uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles &icirc;ntr-o mare luptă. Situația din oraș este &bdquo;catastrofală&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t după telenovela Mario Tudose: &bdquo;Pe mine nu mă interesează&rdquo;
Gigi Becali s-a hotărât după telenovela Mario Tudose: „Pe mine nu mă interesează”
Mats Wilander explică pentru Sport.ro: de ce sunt Sinner și Alcaraz imposibil de bătut, la ora actuală
Mats Wilander explică pentru Sport.ro: de ce sunt Sinner și Alcaraz imposibil de bătut, la ora actuală
Mitică Dragomir &icirc;i ia apărarea lui Mircea Lucescu &icirc;naintea meciului cu Cipru
Mitică Dragomir îi ia apărarea lui Mircea Lucescu înaintea meciului cu Cipru
Cum a ratat Gabi Tamaș transferul carierei: &rdquo;Hai să mergem acasă&rdquo;
Cum a ratat Gabi Tamaș transferul carierei: ”Hai să mergem acasă”
Lovitură pentru PSG! Ousmane Dembele s-a accidentat. C&acirc;t va lipsi
Lovitură pentru PSG! Ousmane Dembele s-a accidentat. Cât va lipsi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026

Fundaș central pentru FCSB: &rdquo;40.000&euro; pe lună&rdquo;

Fundaș central pentru FCSB: ”40.000€ pe lună”

Gigi Becali detonează bomba &icirc;n cazul Tudose și acuză: Un mare mafiot! Coman a &icirc;ncercat să mă păcălească!

Gigi Becali detonează bomba în cazul Tudose și acuză: "Un mare mafiot! Coman a încercat să mă păcălească!"

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după Rom&acirc;nia - Canada 0-3

Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după România - Canada 0-3

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: &rdquo;Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!&rdquo;

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: ”Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!”

CITESTE SI
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

stirileprotv Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!