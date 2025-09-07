Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) s-a înclinat în fața Arynei Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), în finala US Open 2025.
Sportiva americană a pierdut confruntarea în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6 (3), după o oră și jumătate de joc.
Amanda Anisimova, două finale de Grand Slam pierdute consecutiv
Aflată la a doua finală consecutivă de turneu major pierdută, Amanda Anisimova a admis dificultatea prin care trece, din punct de vedere emoțional.
Pe banca de odihnă, imediat după încheierea partidei, Amanda Anisimova a izbucnit în lacrimi, afișându-se deznădăjduită după înfrângerile suferite în fața Igăi Swiatek și Arynei Sabalenka, în ultimele acte ale competițiilor de la Wimbledon și New York.
„Cred că astăzi nu am luptat îndeajuns de mult pentru a-mi îndeplini visul.”
„A fost o vară grozavă. Să pierd două finale consecutiv e grozav, dar și foarte dificil de digerat. Cred că astăzi nu am luptat îndeajuns de mult pentru a-mi îndeplini visul,” a recunoscut Amanda Anisimova, în cadrul ceremoniei de premiere.
În cadrul conferinței de presă organizate după finala de la New York, Amanda Anisimova a explicat suplimentar cum procesează acest eșec important din cariera sa: „Am încercat să-mi acord cea mai bună șansă la victorie. Să ajung în finală e deosebit, dar ar fi fost un vis devenit realitate să merg până la capăt.
Sigur că rămân motivată să muncesc din greu pentru a-mi acorda, în viitor, și alte ocazii de a ajunge în finale,” a completat Anisimova.
Cum a consolat-o Sabalenka pe Anisimova
Aryna Sabalenka și-a consolat adversara din finala US Open 2025, spunând: „Știu cât doare o finală de Grand Slam pierdută, dar crede-mă, când o să o câștigi pe prima - și o vei câștiga, deoarece joci un tenis grozav -, te vei bucura și mai tare după aceste eșecuri dure,” i-a spus numărul unu mondial.
Amanda Anisimova devine noul număr 4 WTA, începând de luni, 8 septembrie și s-a apropiat de prima calificare a carierei în Turneul Campioanelor.