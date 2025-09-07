Pe banca de odihnă, imediat după încheierea partidei, Amanda Anisimova a izbucnit în lacrimi, afișându-se deznădăjduită după înfrângerile suferite în fața Igăi Swiatek și Arynei Sabalenka, în ultimele acte ale competițiilor de la Wimbledon și New York.

Aflată la a doua finală consecutivă de turneu major pierdută, Amanda Anisimova a admis dificultatea prin care trece, din punct de vedere emoțional.

„Cred că astăzi nu am luptat îndeajuns de mult pentru a-mi îndeplini visul.”

„A fost o vară grozavă. Să pierd două finale consecutiv e grozav, dar și foarte dificil de digerat. Cred că astăzi nu am luptat îndeajuns de mult pentru a-mi îndeplini visul,” a recunoscut Amanda Anisimova, în cadrul ceremoniei de premiere.

În cadrul conferinței de presă organizate după finala de la New York, Amanda Anisimova a explicat suplimentar cum procesează acest eșec important din cariera sa: „Am încercat să-mi acord cea mai bună șansă la victorie. Să ajung în finală e deosebit, dar ar fi fost un vis devenit realitate să merg până la capăt.

Sigur că rămân motivată să muncesc din greu pentru a-mi acorda, în viitor, și alte ocazii de a ajunge în finale,” a completat Anisimova.

Cum a consolat-o Sabalenka pe Anisimova

Aryna Sabalenka și-a consolat adversara din finala US Open 2025, spunând: „Știu cât doare o finală de Grand Slam pierdută, dar crede-mă, când o să o câștigi pe prima - și o vei câștiga, deoarece joci un tenis grozav -, te vei bucura și mai tare după aceste eșecuri dure,” i-a spus numărul unu mondial.

Amanda Anisimova devine noul număr 4 WTA, începând de luni, 8 septembrie și s-a apropiat de prima calificare a carierei în Turneul Campioanelor.

