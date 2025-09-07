Sportiva din Belarus și-a adjudecat primul Grand Slam din acest sezon, după ce a câștigat finala cu Amanda Anisimova, scor 6-3, 7-6(3).
Meciul a durat o oră și 34 de minute, iar Sabalenka a reușit să își apere titlul câștigat în 2024, performanță ce nu se mai întâmplase din 2014, când Serena Williams reușea același lucru.
Ce sumă a câșitgat Aryna Sabalenka după triumful de la US Open
Pe lângă câștigarea prestigiosului trofeu de Grand Slam, primul al anului pentru bielorusă, sportiva a câștigat și o sumă fabuloasă: 5 milioane de euro.
Nici Amanda Anisimova nu a stat rău la capitolul încasări. Sportiva din America a primit 2,5 milioane de euro în urma accederii în finala US Open.
Sabalenka pierduse două finale de Grand Slam în acest an
Aryna Sabalenka a reușit să cucerească primul Grand Slam al anului, după ce ulterior pierduse în finalele de la Roland Garros și Australian Open.
Numărul unu mondial, cu peste 3000 de puncte avans faţă de a doua clasată, Iga Swiatek, a vorbit despre ceea ce a simțit după ce a câștigat US Open, în contextul celorlalte finale pierdute de ea.
„Din cauza finalelor (n.r. a pierdut la Australian Open şi Roland Garros în această etapă) de la începutul sezonului, acest titlu este diferit de celelalte. Am sentimentul că a trebuit să depăşesc multe obstacole pentru a-l obţine.
Meritam să câştig un Grand Slam în acest sezon. Aşadar, când am rămas în genunchi, a fost o emoţie pură, pentru că a însemnat foarte mult să apăr acest titlu, să dezvolt un tenis atât de bun şi să fiu capabilă să-mi gestionez emoţiile. Sunt foarte mândră de mine”, a declarat Sabalenka.