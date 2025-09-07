Sportiva din Belarus și-a adjudecat primul Grand Slam din acest sezon, după ce a câștigat finala cu Amanda Anisimova, scor 6-3, 7-6(3).

Meciul a durat o oră și 34 de minute, iar Sabalenka a reușit să își apere titlul câștigat în 2024, performanță ce nu se mai întâmplase din 2014, când Serena Williams reușea același lucru.

Ce sumă a câșitgat Aryna Sabalenka după triumful de la US Open

Pe lângă câștigarea prestigiosului trofeu de Grand Slam, primul al anului pentru bielorusă, sportiva a câștigat și o sumă fabuloasă: 5 milioane de euro.

Nici Amanda Anisimova nu a stat rău la capitolul încasări. Sportiva din America a primit 2,5 milioane de euro în urma accederii în finala US Open.

