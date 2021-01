Rafael Nadal, un nou record absolut: a ramas in top 10 ATP din 2005, ajungand la 800 de saptamani consecutive petrecute printre cei mai buni zece jucatori ai lumii 

Din articol Top 5 jucatori cu cele mai multe saptamani consecutive petrecute in top 10 ATP

Rafael Nadal detine un nou record absolut in circuitul ATP.

Rafael Nadal a stabilit un nou record absolut in lumea tenisului masculin. Tenismenul iberic a urcat pe primul loc in clasamentul all-time al numarului de saptamani petrecute consecutiv in top 10 ATP, ajungand la borna 800.

Campionul en-titre de la Roland Garros l-a depasit pe Jimmy Connors in aceasta ierarhie si pare greu de ajuns, in conditiile in care singurul tenismen din top 5 aflat in activitate, Roger Federer, este situat la 66 de saptamani distanta, noteaza Tennis.com.

Top 5 jucatori cu cele mai multe saptamani consecutive petrecute in top 10 ATP



1. Rafael Nadal, 800 de saptamani

2. Jimmy Connors, 789 de saptamani

3. Roger Federer, 734 de saptamani

4. Ivan Lendl, 619 saptamani

5. Pete Sampras, 565 de saptamani

Rafael Nadal a intrat in primii zece jucatori ai lumii la varsta de 18 ani, in data de 25 aprilie a anului 2005, dupa doua saptamani de foc, in care a castigat turneele de la Monte Carlo si Barcelona. Sase saptamani mai tarziu, Rafa isi adjudeca primul turneu de Grand Slam al carierei, la Roland Garros, competitie unde a depasit, intre timp, orice record, adunand 100 de victorii pe tabloul de simplu si 13 trofee.

Borna de 800 de saptamani atinsa de Rafael Nadal nu include perioada de 22 de saptamani derulata intre lunile martie si august ale anului anterior, cand oficialii ATP au decis inghetarea ierarhiei din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Tennis.com.

In clasamentul istoric al numarului de saptamani petrecute vreodata in top 10 ATP, Roger Federer conduce detasat, cu 931 de saptamani, urmat de Jimmy Connors, cu 816. Si in acest clasament, Rafael Nadal il va intrece pe Jimmy Connors, avand in prezent cu doar 16 mai putine, spaniolul fiind urmat de Andre Agassi si Ivan Lendl, cu cate 747, respectiv 671 de saptamani traite ca jucator in top 10 ATP. Novak Djokovic ocupa locul al saselea, cu 666 de saptamani in top 10 ATP.