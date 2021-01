Nici nu a aterizat bine ca au bagat-o in CARANTINA! Primele imagini cu Halep in Australia. Ce a facut cum a coborat din avion

Simona Halep a aterizat in siguranta la Melbourne, de unde a plecat imediat spre Adelaide, orasul natal al lui Darren Cahill - locul in care va efectua toate cele 14 zile de carantina obligatorie premergatoare stagiunii australiene.

Intr-un videoclip publicat pe site-ul oficial al turneului Australian Open, Simona Halep a fost surprinsa alaturi de iubitul sau, Toni Iuruc si Irina Begu, jucatoarea care va fi partenera sa de antrenament pe durata zilelor ramase din presezon. Sub supravegherea reprezentantilor aeruoportului, Simona Halep si-a dezinfectat mainile de indata ce a fost posibil si a respectat toate normele de siguranta impotriva raspandirii coronavirusului.

"Nu as putea fi mai fericita. Multumesc foarte mult Federatiei Australiene de Tenis si tuturor celor care au ajutat la organizare. Imi voi incepe carantina in frumosul oras al lui Darren, Adelaide," a scris Simona Halep pe Twitter.

Can’t be happier about making it to Australia. Thank you so much Tennis Australia and everyone that helped. Starting my quarantine in D’s beautiful city, Adelaide. #seesouthaustralia

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Naomi Osaka si Serena Williams se numara printre jucatorii de top ai tenisului mondial care au aterizat la Melbourne in cursul acestei saptamani, dupa care s-au deplasat spre Adelaide, spre deosebire de restul celorlalti participanti ai turneelor de la Melbourne.

Primul meci pe care Simona Halep il va juca in anul 2021 va fi amical si va face parte dintr-un eveniment caritabil in la care va lua parte alaturi de jucatorii de top anterior mentionati. Turneul care va inaugura sezonul 2021 al Simonei Halep va debuta in data de 31 ianuarie si se va incheia o saptamana mai tarziu, cu o zi inaintea inceperii Australian Open.

Some of the world’s biggest tennis stars have arrived in Adelaide, including Novak Djokovic, Rafael Nadal and Serena Williams.

They're now in quarantine ahead of the Australian Open, with some to play in a special curtain-raiser at Memorial Drive.

