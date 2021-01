"Cred ca Darren Cahill este cel mai bun antrenor din lume!" Care este salariul lunar pe care Simona Halep i-l da tehnicianului australian

Simona Halep il considera pe Darren Cahill cel mai bun antrenor de tenis din lume.

Simona Halep a inceput seria celor 14 zile de carantina pe care le va petrece in orasul natal al antrenorului sau. Numarul 2 WTA se va antrena la Adelaide alaturi de Irina Begu, sub supravegherea tehnicienilor Darren Cahill si Artemon Apostu-Efremov.

Intrebata intr-un interviu recent de ce a ales sa colaboreze cu fostul tenismen australian, Simona Halep a replicat: "Cred ca este, poate, cel mai bun antrenor din lume. Asa il vad eu si asa am simtit inca din prima clipa cand l-am cunoscut. Este un om echilibrat, bun la suflet, pozitiv, care m-a ajutat sa progresez la capitolele incredere de sine si liniste sufleteasca pe teren. Aveam foarte mare nevoie de aceste progrese si consider ca acestea mi-au permis sa castig aceste turnee mari si sa ajung numarul 1 mondial," a afirmat Simona Halep pentru Aleph News despre antrenorul alaturi de care a castigat primul turneu de mare slem al carierei.

Simona Halep, despre Darren Cahill: "M-a ajutat sa imi gasesc linistea."



"Sunt in continuare critica cu mine, dar sunt putin mai blanda, pentru ca am inteles sa imi accept defectele sau partile mai putin potrivite pentru tenis. Atunci am inceput sa ma schimb in bine, anume sa accept felul meu de a fi si sa lucrez la ceea ce am de progresat. Darren m-a ajutat sa imi gasesc linistea si sa ma concentrez pe ceea ce trebuie sa fac, nu neaparat pe ceea ce fac mai putin bine," a adaugat Simona Halep in acelasi interviu.

Salariul platit de Simona Halep lui Darren Cahill anual este estimat la suma de un milion de euro, potrivit lui Horia Tecau, prieten si partener ocazional al Simonei in proba de dublu mixt. "Antrenorul Simonei, din zvonuri, castiga un milion de euro pe an!", a punctat Tecau, din aceasta afirmatie reiesind ca Simona Halep il plateste cu aproximativ 83,000 de euro pe luna.