Cele două echipe și-au dat întâlnire la Clinceni în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele au indicat nu mai mult de 2 grade Celsius.



Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB



Suporterii gazdelor, aflați în peluză la meciul cu FCSB, au afișat în debutul meciului un banner în care și-au ironizat echipa: ”Avem echipă, avem valoare, pierdem ușor și asta ne doare”.

