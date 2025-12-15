Cele două echipe și-au dat întâlnire la Clinceni în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele au indicat nu mai mult de 2 grade Celsius.
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Suporterii gazdelor, aflați în peluză la meciul cu FCSB, au afișat în debutul meciului un banner în care și-au ironizat echipa: ”Avem echipă, avem valoare, pierdem ușor și asta ne doare”.
Foto: Corespondenți Pro TV
Unirea Slobozia nu a mai câștigat în campionat din septembrie. În etapa #10, echipa pregătită de Andrei Prepeliță a învins-o pe Petrolul Ploiești cu 1-0 tot la Clinceni.
Echipele de start
- Unirea Slobozia: R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiji, V. Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau
Rezerve: Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund
Antrenor: Ion Vlădoiu
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - D. Olaru, A. Șut - Cisotti, F. Tănase, M. Toma - Thiam
Rezerve: A. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, A. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian
Antrenor: Elias Charalambous