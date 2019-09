US OPEN 2019 | Spectatori de lux! Cine si-a facut aparitia la un meci din sferturile de finala ale turneului! Sustinatori de top pentru numarul 2 ATP

Aflat in pauza competitionala si neconvocat la nationala, Pique profita de timpul liber pentru a sta cu Shakira

Unul dintre cele mai indragite cupluri din fotbal a fost fotografiat impreuna in tribunele de la US Open. Cei doi au mers la New York sa il sustina pe Rafael Nadal (2 ATP) in partida din sferturile de finala impotriva lui Schwartzman (21 ATP).

Se pare ca cei doi au fost un talisman norocos pentru Nadal, care s-a impus fara probleme in fata lui Schwartzman in trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-2 si s-a calificat in semifinalele turneului, unde il va intalni pe Matteo Berrettini (25 ATP).

Gerard Pique and Shakira supporting Rafael Nadal at the US Open ???? pic.twitter.com/tPFOfg7R5B — B/R Football (@brfootball) September 5, 2019

Nadal si Shakira au un trecut impreuna

Prezenta Shakirei in tribune la meciul lui Nadal este justificata, tinand cont ca pe cei doi ii leaga o prietenie veche, de mai bine de 9 ani. Spaniolul a aparut in clipul cantaretei pentru piesa "Gypsy", cei doi filmand impreuna niste scene pasionale, care implica si un sarut.

Interesant este faptul ca tot in urma cu 9 ani a inceput si relatia cu actualul partener, Gerard Pique, cel cu care are impreuna doi baieti, Milan, in varsta de 6 ani si Sasha, 4 ani.