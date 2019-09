US OPEN 2019 | INCA UN PAS, BIANCA! Andreescu s-a calificat in semifinalele US Open dupa o revenire spectaculoasa! Cu cine va juca in penultimul act al turneului

Jucatoarea canadiana cu origini romane a invins-o pe Mertens in sferturile de finala de la US Open (3-6, 6-2, 6-3).

De doua ore a avut nevoie Bianca Andreescu pentru a accede in semifinala turneului de Grand Slam in fata jucatoarei din Belgia, Elise Mertens (26 WTA), calificandu-se dupa ce a cedat primul set adversarei.

Inceputul a fost dificil pentru jucatoarea cu origini romane, nereusind sa isi impuna ritmul in primul set pe care i l-a cedat lui Mertens. Andreescu a reusit sa echilibreze balanta in cel de-al doilea set, punand-o in reale dificultati pe adversara. Setul decisiv a fost cel mai lung al partidei, cu o durata de aproape 50 de minute, incheiat pozitiv pentru Andreescu, care a cedat doar 3 game-uri adversarei.

It's Bianca Andreescu's world and we're all just living in it.

The Canadian blasts her way past Mertens 3-6, 6-2, 6-3 to reach her first Grand Slam semifinal.#USOpen pic.twitter.com/iG8nyR9I0r