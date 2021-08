Rafael Nadal, diagnosticat cu o boală rară! ”Doctorii nu au putut găsi o soluție!” Ce se întâmplă cu tenismenul spaniol

Din articol Rafael Nadal, luptă contra cronometru pentru a putea juca la US Open 2021

Rafael Nadal suferă de o boală rară care presupune o deformare a osului scafoid de la picior.

Problemele fizice experimentate de Rafael Nadal la picior în ultima perioadă nu reprezintă o chestiune ușor de gestionat în vederea pregătirii US Open, dar situația ar fi mai încurajatoare dacă aceasta ar fi unica problemă de sănătate întâmpinată de ”Regele Zgurii.”

Din sursele Tennis World USA, tenismenul spaniol suferă de sindromul Muller-Weiss, o boală rară care i-a provocat multe dificultăți în ultimul deceniu. ”În ziua în care am devenit campion la Madrid am simțit un defect, iar investigațiile au arătat că aveam o problemă la osul scafoid. În acea perioadă mulți doctori nu au putut găsi o soluție, iar în cele din urmă am fost diagnosticat cu această boală,” a declarat Nadal, notează sursa citată.

Rafael Nadal, luptă contra cronometru pentru a putea juca la US Open 2021



Mai precis, aceasta a fost inclusă în programul de conștientizare intitulat ”Ziua Mondială a Bolilor Rare” și este o afecțiune degenerativă care presupune o anomalie în creștere a osului scafoid, o deformare a unuia dintre oasele localizate în partea centrală a piciorului.

Retras din turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, Rafael Nadal speră să găsească resursele necesare de vindecare pentru a fi apt de joc la Flushing Meadows. Ediția 2021 a Openului American se va desfășura în perioada 30 august - 12 septembrie.

Tweet rafael nadal Tenis ATP US Open 2021 Citeste si: Romanii joaca la PRO TV: Steaua Rosie Belgrad - CFR Cluj, marti, de la 10 seara. Bucurati-va de fotbal!