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Naționala U21 a României a fost umilită de Spania la Ibiza, scor 1-7, în ultimul meci al Grupei A de calificare la EURO U21 din 2027. Duelul a putut fi urmărit în exclusivitate pe VOYO și PRO Arena. Echipa antrenată de Costin Curelea s-a făcut de râs cu Spania, după ce ratase orice șansă de calificare la EURO 2027 în urma eșecului cu Finlanda de acasă, scor 0-2. Emil Săndoi, variantă pentru naționala U21: „Mi-aș fi dorit o perioadă mai mare” Tehnicianul de 61 de ani, ultima oară antrenor la Poli Iași între septembrie 2024 și ianuarie 2025 a avut o intervenție la VOYO SPORT LIVE în care a vorbit despre umilința suferită de naționala U21 a României. Emil Săndoi pare că nu ar refuza o revenire pe banca echipei U21, pe care a antrenat-o între august 2022 și iunie 2023, iar FRF ar putea să îl ia în calcul având în vedere că zilele lui Costin Curele sunt numărate după ratarea calificării la EURO și după umilința cu Spania. Despre meci, tehnicianul a scos în evidență valoare pe care o au spaniolii și a explicat că nu este șocat de fpatul că „tricolorii” mici nu au avut șanse în fața „Furiei Roja” U21, dar a recunoscut că scorul a fost dureros.

„Sună destul de rău așa ca scor. Nu poate să sune bine. În rest, ca să fiu sincer, mă așteptam ca deznodământul să fie o înfrângere, chiar și când am condus cu 1-0. Spania reușește să se impună de o manieră categorică la toate categoriile de vârstă. E foarte greu să joci împotriva lor. Efectiv, nu ai ce să faci, te simți neputincios. E adevărat, când am fost eu antrenor la lotul de tineret am prins o perioadă destul de scurtă. Am fost un an de zile, parcă nici nu am avut posibilitatea să lucrez cu jucătorii, mi-aș fi dorit o perioadă mai mare. Am avut niște amicale foarte puternice, printre care și cel cu Spania. După primul meci, mă așteptam să îi blocăm pe undeva. Credeți-mă, indiferent de ce plan faci, îți dau totul peste cap atât de ușor. Construiesc cu ușurință, ies din pressing ușor. La meciul acesta, chiar și când am văzut că am condus, eram circumspect că jocul se va încheia cu un rezultat pozitiv. E greu! Asta e singura problema, că scorul e mare și deranjează puțin”, a spus Emil Săndoi, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Mihai Mironică, cea mai dură reacție după Spania U21 - România U21 7-1 Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 7 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Mihai Mironică și Robert Niță. Din nefericire, România U21 a pierdut, la fel ca prima reprezentativă, la o diferență de 6 goluri. Întrebat despre meciul elevilor lui Costin Curelea, Mihai Mironică nu s-a abținut și a transmis că a fost un dezastru în Spania. Cunoscutul jurnalist e de părere că actuala selecționată U21 este cea mai slabă din ultimii ani. Deși a deschis scorul prin Rareș Burnete, echipa lui Costin Curelea a picat inexplicabil. „Eu a trebuit să și comentez acest meci. E un imens paradox. Te aștepți să ai imense probleme în Spania. Prima jumătate de oră a fost remarcabilă, România a condus în Spania. Când pierzi la un asemenea scor, te aștepți să fii dezastruos de la un cap la altul. Dar să joci atât de bine în prima jumătate de oră, să conduci și să marchezi un gol frumos... Am sperat că România va putea lăsa o impresie bună. Ok, nu câștigi, dar poate scoți un egal. A venit un dezastru care a confirmat, că alte echipe nu au pierdut de așa manieră încât să spui că Spania a fost cea mai feroce din grupă. De exemplu, Finlanda a bătut în Spania cu 2-1. Este o dovadă a faptului că aceasta a fost una dintre cele mai slabe generații. Nu doar din ultimii 9 ani, ci și dacă vom coborî mai mult în timp”, a declarat Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.

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