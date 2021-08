Rafael Nadal s-a retras din turneul de la Toronto și ar putea rata US Open! ”Mă simt rău!”

Rafael Nadal s-a retras din turneul ATP 1000 de la Toronto.

Problemele fizice nu îl ocolesc pe Rafael Nadal nici în sezonul 2021. Al patrulea jucător al lumii s-a retras din turneul ATP Masters 1000 de la Toronto din cauza unei accidentări la picior. Este aceeași afecțiune care a cauzat eliminarea sa timpurie din competiția de la Washington și care l-a împiedicat să participe la Wimbledon și Jocurile Olimpice în această vară.

”Îmi pare tare rău că nu voi putea juca în acest an. Voiam tare mult să o fac, dar acum e momentul să iau o decizie. Piciorul meu nu e gata de joc, mă simt rău, însă am încercat din greu să pot juca în acest an. Știți cu toții cât de mult iubesc acest turneu, după toate amintirile pe care le-am strâns în decursul anilor aici, dar sper să revin în doi ani,” a spus Rafael Nadal într-un video publicat pe Twitter de circuitul ATP.

Rafael Nadal, în dubii pentru US Open (30 august - 12 septembrie)



Cu US Open programat în perioada 30 august - 12 septembrie, fanii tenisului se întreabă în acest moment dacă Rafael Nadal are șanse reale de a lupta la câștigarea trofeului de la New York City. În condițiile de față, tabloul principal al competiției de mare șlem din SUA ar putea fi sărăcit de prezențele lui Roger Federer și Rafael Nadal, ambii având probleme fizice la picior.

Rafael Nadal va fi înlocuit pe tabloul principal al întrecerii de la Toronto cu Feliciano Lopez.

Tweet rafael nadal Tenis ATP Rafael Nadal accidentare