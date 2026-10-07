În contextul problemelor grave financiare de la CFR Cluj, Marius Șumudică a decis să îi ia locul lui Antonio Folha pe banca tehnică a ardelenilor.

Marius Șumudică surprinde înainte de derby-ul Clujului

Rezultatele nu au întârziat să apară, tehnicianul reușind să obțină patru victorii, două înfrângeri și un egal. Marius Șumudică își poate îmbunătăți palmaresul, în condițiile în care CFR Cluj o întâlnește pe U Cluj în etapa restantă.

În conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul a recunoscut că nu se aștepta ca rivalitatea dintre cele două formații să fie atât de mare. Șumudică a expus că, în contextul duelului, a întâmpinat inclusiv șicanări verbale din partea suporterilor lui U Cluj.

„Nu credeam, de când am venit la Cluj... nu am crezut... deja se simte și prin oraș, eu sunt un tip care se plimbă, care își face pașii. Pe la unele intersecții am mai auzit câte una frumoasă (n.r. înjurături), așa, de ochi. Nu am crezut că există astfel de rivalitate.

Două echipe din oraș, două echipe frumoase, nu am crezut că există rivalitatea asta. Pe zi ce trece m-a făcut să înțeleg ce însemnătate are acest joc. Eu sunt pregătit, dar asta nu înseamnă că promit ceva. Să pregătesc echipa și la momentul jocului să dea 100% din ceea ce am pregătit", a declarat Marius Șumudică.