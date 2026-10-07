Spania, succes cu emoții contra Croației. Anglia a zdrobit-o pe Cehia! Rezultatele zilei din Liga Națiunilor

Spania, succes cu emoții contra Croației. Anglia a zdrobit-o pe Cehia! Rezultatele zilei din Liga Națiunilor Nations League
Alexandru Hațieganu
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Ce s-a întâmplat în Liga Națiunilor marți, pe 6 octombrie. 

TAGS:
SpaniaCroatiaNations LeagueLiga Natiunilor
Din articol

Spania a învins-o în deplasare pe Croația, scor 2-1, într-o partidă contând pentru Liga A, Grupa 3, etapa a patra. 

Spania a învins-o în deplasare pe Croația, scor 2-1, într-o partidă contând pentru Liga A, Grupa 3, etapa a patra. 

Spania, victorie dramatică cu Croația

Perisic a deschis scorul în minutul 17, însă dubla lui Merino (61' și 88') a întors soarta confruntării. 

Același Perisic a încasat cartonașul roșu în minutul 80, după un prim avertisment primit în minutul 22.  

Spania, victorie dramatică cu Croația

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Rezultatele zilei de marți, 6 octombrie, din Liga Națiunilor

Liga A

  • Anglia - Cehia 3-0 (Coufal 27' a.g., Kane 40' și 57')
  • Croația - Spania 1-2 (Perisic 17' - cartonaș roșu: Perisic 80' / Merino 61' și 88')

Liga B

  • Elveția - Macedonia de Nord 3-0 (Rieder 43', Manzambi 74', Ndoye 81')
  • Scoția - Slovenia 1-2 (Christie 31' / Matko 56', Strum 71')

Liga C

  • Kazahstan - Insulele Feroe 2-2 (Mailiy 68', Alip 76' - cartonaș roșu: Mailiy 85' / Knudsen 22', Turi 63' - cartonaș roșu: Agnarsson 65')
  • Albania - San Marino 2-1 (Asllani 11' și 90+3' pen./ Lazzari 66')
  • Belarus - Finlanda 1-0 (Shumansky 1')
  • Estonia - Islanda 0-0
  • Luxemburg - Bulgaria 0-2 (Balov 19', Iliev 34')
  • Moldova - Slovacia 0-4 (Strelec 8', Suslov 44', Hancko 60', Haraslin 75')
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