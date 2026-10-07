Spania a învins-o în deplasare pe Croația, scor 2-1, într-o partidă contând pentru Liga A, Grupa 3, etapa a patra.
Spania, succes cu emoții contra Croației. Anglia a zdrobit-o pe Cehia! Rezultatele zilei din Liga Națiunilor
Ce s-a întâmplat în Liga Națiunilor marți, pe 6 octombrie.
Spania a învins-o în deplasare pe Croația, scor 2-1, într-o partidă contând pentru Liga A, Grupa 3, etapa a patra.
Spania, victorie dramatică cu Croația
Perisic a deschis scorul în minutul 17, însă dubla lui Merino (61' și 88') a întors soarta confruntării.
Același Perisic a încasat cartonașul roșu în minutul 80, după un prim avertisment primit în minutul 22.
Rezultatele zilei de marți, 6 octombrie, din Liga Națiunilor
Liga A
- Anglia - Cehia 3-0 (Coufal 27' a.g., Kane 40' și 57')
- Croația - Spania 1-2 (Perisic 17' - cartonaș roșu: Perisic 80' / Merino 61' și 88')
Liga B
- Elveția - Macedonia de Nord 3-0 (Rieder 43', Manzambi 74', Ndoye 81')
- Scoția - Slovenia 1-2 (Christie 31' / Matko 56', Strum 71')
Liga C
- Kazahstan - Insulele Feroe 2-2 (Mailiy 68', Alip 76' - cartonaș roșu: Mailiy 85' / Knudsen 22', Turi 63' - cartonaș roșu: Agnarsson 65')
- Albania - San Marino 2-1 (Asllani 11' și 90+3' pen./ Lazzari 66')
- Belarus - Finlanda 1-0 (Shumansky 1')
- Estonia - Islanda 0-0
- Luxemburg - Bulgaria 0-2 (Balov 19', Iliev 34')
- Moldova - Slovacia 0-4 (Strelec 8', Suslov 44', Hancko 60', Haraslin 75')
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