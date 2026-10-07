Dinamo este pe primul loc, cu 23 de puncte după zece runde, iar după reluarea campionatului va juca în deplasare, la Sfântu Gheorghe, cu nou-promovata Sepsi. Înainte de această partidă, echipa lui Nuno Campos are un avans de două puncte față de urmăritoarea Rapid.

Față de Universitatea Craiova, care este pe locul trei, diferența este de trei puncte înainte de runda cu numărul 11 din Superliga. Andrei Nicolescu crede că echipa care a câștigat eventul în sezonul precedent este, în continuare ”cel mai puternic adversar” pentru Dinamo.

Andrei Nicolescu: ”Craiova e cel mai puternic adversar”

Dinamo și Universitatea Craiova s-au întâlnit pe ”Arcul de Triumf” în etapa a doua din acest sezon, iar ”câinii” s-au impus cu un surprinzător 5-1.

„Se anunță clar că bătălia se va da în play-off, că toate echipele despre care ai vorbit (n.r. - FCSB, Craiova, Rapid) sunt candidate clare pentru play-off. E important să vedem cu câte puncte vom ajunge acolo. Nu văd ca diferența la intrarea în play-off să fie semnificativă astfel încât să decidă, încă de la intrarea în play-off, anumite lucruri.

Per ansamblu, ca și joc și consistență, cred că în continuare Craiova este cel mai puternic adversar”, a spus Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cristi Borcea: "Nicio apărare din România nu le va face față lui Karamoko, Pușcaș și Cîrjan"

Borcea crede că Dinamo va fi imbatabilă în momentul în care și George Pușcaș va fi apt. Atacantul a ajuns în februarie la echipă, însă a jucat foarte puțin, iar acum este în proces de recuperare după o intervenție chirurgicală.

"Îmi plac Cîrjan, Karamoko și îl vreau pe Pușcaș. Să se facă bine! Am mare încredere în Pușcaș. Când vor juca Karamoko, Pușcaș și Cîrjan în spatele lor, nicio apărarea din fața României nu le va putea face față. Pușcaș a fost pariul meu de la început, dar să joace!", a spus Borcea.