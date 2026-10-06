După 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia, selecționata lui Gheorghe Hagi a fost înfrântă și în returul de la București cu suedezii, scor 0-1, în a patra rundă din urna valorică ”B” a Ligii Națiunilor.

Ungurii au văzut situația în care se află naționala României și au reacționat categoric: ”Trist. Visau la Liga A”

Presa din Ungaria a consemnat rezultatul României cu Suedia, iar la final a tras și o concluzie dură. Maghiarii au sugerat că România traversează un adevărat dezastru în Nations League, după ce a ajuns pe ultimul loc al grupei, fără niciun punct după patru meciuri.

”Românii au fost scoși rapid din joc de naționala Suediei. În minutul 13, pasa lui Bernhardsson a fost reluată de Nanasi în bară, iar mingea revenită a fost trimisă în plasă de Viktor Gyokeres. Atacantul lui Arsenal a marcat astfel și în al patrulea său meci consecutiv din Liga Națiunilor.

Atacantul suedez și-a folosit celebrarea obișnuită: Bane este adversarul personajului principal din benzile desenate Batman, iar el sau, mai precis, masca sa este reprezentată în celebrarea emblematică a golurilor lui Gyokeres.

Scandinavii au continuat să domine și ar fi putut înscrie mai multe goluri înainte de pauză, însă Nanasi nu a reușit să îl învingă pe Otto Hindrich cu un șut, iar Gyokeres a fost și el aproape de a dubla avantajul.

La pauză, Gheorghe Hagi a încercat să-și motiveze echipa, iar la începutul reprizei secunde, atât Stanciu, cât și Tănase au avut șuturi bune, însă Johansson a intervenit de fiecare dată.

În repriza a doua, asediul așteptat de publicul gazdă nu s-a materializat, iar echipa lui Graham Potter a obținut cele trei puncte fără probleme deosebite.

Situația românilor, care au promovat în Liga B a Ligii Națiunilor după ce și-au câștigat grupa și care visau inițial la promovarea în Liga A, este tristă chiar și privită cu cea mai mare bunăvoință: după patru meciuri, se află pe ultimul loc în grupă, fără niciun punct și cu un golaveraj de -10”, a scris Nemzeti.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.