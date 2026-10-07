”Tricolorii” au început în forță partida de pe Arena Națională, la care au asistat peste 49.000 de spectatori, dar tot nordicii au fost cei care au deschis scorul. Gyokeres, starul lui Arsenal, a punctat în minutul 13. Pe parcursul partidei, elevii lui Gică Hagi au mai bifat câteva ocazii periculoase de a înscrie, dar fără succes.

Gică Hagi (61 de ani) va continua la naționala României și în meciurile din luna noiembrie, cu Polonia și Bosnia, chiar dacă viitorul său a fost pus sub semnul întrebării. În această perioadă, mai multe voci importante din fotbalul românesc au criticat naționala României.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, merge în continuare pe mâna lui Gică Hagi, dar va urmări atent selecția pentru următoarea acțiune a echipei naționale, după ce selecționerul a văzut ”la treabă” mai mulți jucători în aceste patru partide.

Victor Angelescu: ”Cum ajung jucătorii la națională? Pe ce criterii?”

”S-a vorbit foarte mult despre Gică Hagi, despre dacă trebuie să plece, despre Ianis Hagi, dacă merita să fie titularizat și așa mai departe. Cred că, după acest eșec, ar trebui să vorbim despre ce urmează și despre strategia lui. Mie mi-a plăcut faptul că și-a turnat cenușă în cap după meciul cu Bosnia. Rar am văzut un antrenor care să spună că a greșit complet. Ar fi trebuit să-l ajute acest curaj de a recunoaște: ’Am greșit’.

Ne-ai spus că ai greșit. Am încredere în tine cât timp mai ai mandat, minimum doi ani, dar aș vrea să știu ce vei face mai departe, după acest experiment.

Cum ajung jucătorii la națională? Pe ce criterii? Pentru că nu este o echipă de club, este echipa națională. Poate că, de acum înainte, nu se va mai baza decât pe jucătorii care evoluează și au ritm de joc, indiferent dacă joacă în campionatul intern sau în străinătate.

La echipa națională trebuie să joace cei mai în formă jucători în momentul respectiv. Să luăm exemplul lui Dennis Man. Eu nu cred că ar fi trebuit să joace atât de mult. Dacă există un alt jucător care evoluează mai mult pe postul lui și are constanță, atunci acela ar trebui să primească șansa. Nu mă refer aici la Dobre sau la Rapid”, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.

Campionatul European din 2028 va avea loc în Regatul Unit și Irlanda, iar meciurile vor fi găzduite de nouă stadioane: șase din Anglia și câte unul din Țara Galilor, Scoția și Republica Irlanda. Competiția va fi transmisă în exclusivitate pe PROTV și VOYO.

Revenind la echipa națională, șansele de participare a „tricolorilor” au scăzut drastic după cele patru eșecuri din UEFA Nations League.

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele, iar reprezentativa antrenată de Gică Hagi este văzută cu un procent de doar 15% la calificare.

Acest număr mic se datorează faptului că România se va afla în a 3-a urnă valorică la tragerea la sorți, asta din cauza parcursului din UEFA Nations League. La prima vedere, „tricolorii” vor da peste două adversare mai bine cotate în preliminariile pentru EURO.