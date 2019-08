"PS: Fundurile noastre arata atat de bine!!!" Genie Bouchard a postat o fotografie in care apare alaturi de Bianca Andreescu si a starnit din nou rumoare

Bianca Andreescu, detinatoarea trofeului de la Indian Wells, a eliminat-o pe Eugenie Bouchard in primul tur de la Rogers Cup.

Bianca Andreescu si Eugenie Bouchard, ambele reprezentante ale Canadei in circuitul WTA, s-au duelat in primul tur de la Rogers Cup. Sportiva cu origini romanesti s-a impus cu 4-6, 6-1, 6-4.

Bianca Andreescu incearca o revenire de forma, dupa ce a suferit o cadere in urma triumfului de la Indian Wells. Tanara de 19 ani are planuri mari de viitor.

Daca Andreescu tinteste intr-un an sau doi chiar un titlu de Grand Slam, conationala Eugenie Bouchard isi continua criza de forma. Fosta finalista de la Wimbledon se descurca mai bine in media si in online decat pe terenul de tenis.

Bouchard, campioana LIKE-urilor

Eugenie Bouchard nu impresioneaza pe terenul de tenis, dar o face pe retelele de socializare, acolo unde este foarte activa. Ea posteaza des si are de multe ori replici pentru cei care o urmaresc.

Ultima isprava a lui Eugenie Bouchard a fost sa posteze o fotografie in care apare si Bianca Andreescu, de la finalul intalnirii de la Rogers Cup.

"A fost atat de distractiv sa joc in Canada. Sunt foarte fericita ca te-ai intors. P.S: Fundurile noastre arata bine aici", a scris ea la descrierea fotografiei.

