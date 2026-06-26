OFICIAL OUT din Superliga! Campionul din sezonul precedent e liber de contract

OUT din Superliga! Campionul din sezonul precedent e liber de contract Superliga
SPORT.RO
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Nou-promovată în sezonul recent încheiat, Sepsi a anunțat despărțirea de un jucător împrumutat în sezonul precedent la altă echipă.

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dino skorupBorac Banja LukaSepsi OSKtransfer Sepsi
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După retrogradarea în Liga 2, Sepsi l-a împrumutat pe croatul Dino Skorup (26 de ani) la Borac Banja Luka, în Bosnia, alături de care a câștigat titlul în sezonul recent încheiat. Chiar dacă formația din Sfântu Gheorghe a promovat, mijlocașul nu va reveni în Superliga.

Sepsi OSK s-a despărțit de Dino Skorup

În cursul zilei de joi, Sepsi a anunțat încetarea raporturilor contractuale între cele două părți. Astfel, Dino va fi liber și va putea semna cu orice echipă în această vară.

„Clubul Sepsi OSK și Dino Skorup au ajuns la un acord privind încetarea raporturilor contractuale dintre cele două părți.

Mijlocașul în vârstă de 26 de ani s-a alăturat echipei noastre în iarna anului 2025, iar în a doua parte a sezonului 2025–2026 a evoluat sub formă de împrumut la FK Borac Banja Luka, formație din Bosnia și Herțegovina.

Îi urăm mult succes în continuare în carieră!”, a transmis Sepsi.

Sepsi, în această perioadă de mercato

Antrenor - Ovidiu Burcă (confirmat)

Veniri - Aboubakar Keita (Diosgyor / gratis), Gustavo Cascardo (Arda Kardzhali / gratis), Doru Andrei (Voluntari / gratis), Bogdan Vătăjelu (FC Bihor / gratis), David Lazar (Hermannstadt / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Mihajlo Neskovic (Buducnost Podgorica), Dino Skorup (Borac Banja Luka), Giovani Ghimfuș (Metaloglobus), Akos Nistor (Kecskemet)

Plecări - Marius Coman (UTA Arad / 60.000 euro), Denis Haruț (Voluntari / gratis), Bogdan Ungureanu (Rapid / împrumut expirat), Alin Techereș (FCU Cluj / împrumut expirat)

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