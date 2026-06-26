După o stagiune extrem de modestă, salvată de calificarea în preliminariile UEFA Europa Conference League, FCSB se pregătește ușor, ușor de noul sezon.

În vederea următoarei stagiuni, formația dirijată de Marius Baciu a făcut deja un prim transfer. E vorba despre Ronny Labonne, adus de la Caen pentru 200.000 de euro.

Marian Iancu a dat verdictul despre FCSB: ”Peste Gigi Becali!”

Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, nu crede că FCSB va avea puterea necesară să se bată la titlu în următorul sezon, mai ales că echipa e în reconstrucție.

Afaceristul susține că și anul viitor, la fel ca acesta, va fi al Craiovei. Gruparea de pe ”Ion Oblemenco” a făcut eventul în sezonul recent încheiat.

”FCSB? A murit puterea în ei. Sunt în reconstrucţie. Nu pot face faţă puterii care s-a născut la Craiova. Azi, Rotaru & Co sunt peste Gigi Becali. Speranţa acolo rămâne MM”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

După reunire, FCSB s-a pregătit la baza din Berceni, iar vineri va pleca într-un cantonament în Olanda, unde va bifa un meci de pregătire cu Royale Union SG, noua echipă a lui Darius Olaru.

FCSB, în perioada de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mamadou Thiam (FCU Cluj / gratis), Florin Tănase, Baba Alhassan, Daniel Graovac (contracte încheiate), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat)