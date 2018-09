Presa germana, reactie dura dupa scandalul in care este implicata Buzarnescu: "A profitat de o regula absurda a WTA!"

Presa din Germania vuieste dupa ultimul scandal in care Mihaela Buzarnescu este implicata.

Mihaela Buzarnescu a fost reclamata de o jucatoare din circuitul WTA forului mondial pentru ca s-a retras cu doar doua ore inainte de primul meci pe care trebuia sa-l dispute la ultimul Grand Slam al anului. Mandy Minella din Luxemburg s-a plans ca a ratat un loc pe tabloul principal de la US Open din cauza faptului ca Mihaela s-a retras cu doar doua ore inaintea primului meci pe care trebuia sa-l joace.

La o zi dupa ce antrenorul si sotul jucatoarei Mandy Minella a criticat-o dur pe Mihaela si a dezvaluit ca a reclamat-o la WTA, jurnalistii de la Focus explica intreg conflictul sub titlul de "Afacerea murdara a premiilor pentru prezenta la Grand Slam-uri".

Nemtii scriu ca "Mihaela Buzarnescu a profitat de o regula absurda, care i-a permis sa incaseze 50% din suma pentru ca s-a retras dupa tragerea la sorti". Publicatia citata sustine ca Minella este indreptatita sa fie nemultumita de ceea ce i s-a intamplat la New York. "Mandy Minella poate ca nu are reputatia Serenei Williams sau a lui Angelique Kerber, dar povestea sa de la US Open este una speciala si trista."

Totul a pornit de la nemultumirea nemtoaicei cauzata de retragerea Mihaelei din turneu cu doar doua ore inaintea meciului din turul inaugural contra Marketei Vondrousova. Daca Mihaela se retragea din timp, Minella ar fi intrat pe tabloul principal si ar fi primit un premiu. Altfel, chiar daca Miki s-a retras inainte de meci, a primit jumatate din suma acordata pentru prezenta in turul intai, 27 de mii de dolari.