BUZARNESCU US OPEN | Cum a fost surprinsa la New York Mihaela Buzarnescu inaintea primul meci de la US Open

Sportiva in varsta de 30 de ani a suferit o accidentare grava in partida din turul al doilea de la Rogers Cup cu Svitolina.

Buzarnescu a calcat stramb si s-a prabusit la pamant, urland de durere. Miki nu a mai putut continua partida si nu a mai evoluat in ultimele 3 saptamani.

Mihaela isi doreste sa joace la ultimul turneu de Grand Slam al anului si a apelat astfel la doctorul Cristian Rachitan. Rachitan este un medic celebru in Statele Unite, acolo unde locuieste de aproximativ 30 de ani. Este specializat in naturopatie si are pacienti celebri, ca Barbra Streisand sau Mel Gibson. “Ma lupt din greu cu accidentarea Mihaelei de la glezna pentru a fi gata de meci”, a fost mesajul doctorului Rachitan pe pagina lui de Facebook.

Acesta a postat un videoclip in care Miki isi facea incalzirea pe o strada din New York. Dupa ora 21:30 este programata sa intre pe teren Mihaela Buzarnescu, aceasta urmand sa se dueleze cu Marketa Vondousova (103 WTA).