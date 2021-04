1959, anul primei intalniri dintre Nastase si Tiriac: primul numar 1 ATP i-a fost copil de mingi miliardarului roman | "De atunci, am dormit cu el in pat mai mult decat cu toate sotiile!"

Ilie Nastase a dezvaluit prin ce concurs de imprejurari s-a intalnit prima data cu Ion Tiriac.

Mai tanar cu 7 ani decat Ion Tiriac, Ilie Nastase a rememorat prima intalnire cu miliardarul roman. Se intampla in anul 1959, cand, in urma unui concurs de circumstante favorabile, primul numar 1 ATP din istorie a avut ocazia de a fi copil de mingi la finala campionatului national de tenis, in proba de seniori, in care Ion Tiriac era calificat.

"Imi aduc aminte cand l-am vazut prima data pe Ion Tiriac, eram copil de mingi. Aveam 12 ani, eram intr-o tabara de copii la Cluj, iar la un moment dat era programata finala campionatului national de seniori, in 1959. Domnul Schmidt, care are antrenor atunci, ne-a intrebat pe copii cine vrea sa ramana maine la finala de seniori, sa fie baiat de mingi. Am auzit eu, care eram mai aproape de el si inca un baiat de la Targu Mures, Balug. Asa l-am vazut prima data, i-am fost copil de mingi," a relatat Ilie Nastase in emisiunea "Legendele" cu Dan Negru.

"In 1959, el avea 18 ani, era la seniori, iar eu, 11. Nici acum nu stie, imi spune: 'Ma, Nastase, nu recunosc ca mi-ai fost baiat de mingi!' 'Lasa ca recunosc eu!', ii spun," a adaugat Nastase in interviul oferit Antena Sport.

"El a spus-o: am dormit in pat cu el mai mult decat cu toate sotiile," a completat Ilie Nastase, referindu-se la relatia foarte apropiata de prietenie dintre acesta si Ion Tiriac.

Ilie Nastase si Ion Tiriac au castigat un turneu de mare slem impreuna. Roland Garros 1970, proba de dublu ramane succesul cel mai rasunator obtinut de cei doi in tandem, dupa o finala adjudecata aparent usor, impotriva dublului american, Arthur Ashe / Charles Pasarell, scor 6-2, 6-4, 6-3.