Ilie Nastase e inca sursa de inspiratie pentru tenismeni! "Lipseste asta in tenisul de astazi" Declaratie magulitoare a lui Rafael Nadal

Actualul lider mondial din ATP are doar cuvinte de lauda la adresa primului lider din tenisul masculin, Ilie Nastase.

Ibericul admite ca are un regret mare fata de tenisul din ziua de azi, care e bazat doar pe forta, pe cand pe vremea lui Nastase, sportul alb era mult mai spectaculos.

"Ilie Nastase a fost grozav! Imi placea tare mult tenisul din acea vreme deoarece era mai mult mai spectaculos, nu era bum-bum ca astazi. Era putin mai multa magie. Talentul si tactica erau mai importante decat astazi. Imi lipseste asta in tenisul de astazi. Pe zgura, inca mai poti construi puncte, dar pe iarba sau hard este aproape imposibil. Totul este prea rapid acum", a declarat Rafael Nadal pentru Tennis Magazin.

Spaniolul, castigator a 17 titluri de Grand Slam, a precizat ca il considera pe Nastase unul dintre cei mai spectaculosi jucatori de tenis din istorie. Romanul, acum in varsta de 72 de ani, s-a impus la Roland Garros in 1973 si US Open in 1972. El a mai jucat doua finale la Wimbledon, in 1972 si 1976.