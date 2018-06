ATENTIE la uraganul Muguruza! Anuntul facut de jucatoarea din Spania inaintea semifinalei cu Halep!

Simona Halep s-a calificat in semifinale la Roland Garros, acolo unde se va duela cu Garbine Muguruza!

Simona a trecut de un mare hop in drumul spre finala de la Roland Garros.

Numarul 1 WTA a trecut in trei seturi de Angelique Kerber din Germania, 6-7; 6-3; 6-2, iar acum se va duela cu Garbine Muguruza, fosta campioana la Roland Garros.

Jucatoarea din Spania e in forma maxima. I-a administrat cea mai dureroasa infrangere la un Grand Slam din ultimii 6 ani Mariei Sharapova, 6-2; 6-1.

"Sunt foarte fericita sa ajung aproape de o noua finala la Paris. Am intalnit o mare jucatoare si am prestat cel mai bun tenis al meu", a spus Muguruza, care nu a pierdut niciun set pana acum la Roland Garros.

Muguruza are 3-1 la meciurile directe cu Simona Halep. Singura victorie a romancei a avut loc in 2015, la Stuttgart, pe zgura.

Muguruza are in palmares doua trofee Grand Slam, Roland Garros in 2016 si Wimbledon in 2017.

Simona Halep in schimb e singura jucatoare care are 3 semifinale de Grand Slam in ultimii 5 ani.