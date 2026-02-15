Mijlocașul a jucat meciul cu numărul 500 în Superliga României, în meciul U Cluj - Csikszereda 4-1, și țintește recordul all-time de prezențe din campionatul nostru, deținut de Ionel Dănciulescu (515 apariții).

Fost jucător la echipe precum CFR Cluj, Dinamo sau Universitatea Craiova, Dan Nistor a dezvăluit că și-ar fi dorit să joace pentru o altă echipă din Superligă. Mijlocașul și-ar fi dorit să îmbrace tricoul Rapidului.

Dan Nistor și-ar fi dorit să joace la Rapid

Printre altele, Nistor a vorbit la superlativ despre fanii din Giulești și speră să mai joace pe terenul Rapidului și în play-off, U Cluj fiind implicată în lupta pentru un loc în ”TOP 6”.

”Poate la Rapid mi-aș fi dorit. Pentru fani, da. La Rapid sunt niște fani senzaționali, e și acustica, pare că sunt 40-50 de mii de fani. Sper să ne revedem aici în play-off. De public nu mai zic, chiar dacă m-a înjurat tot meciul”, a spus Nistor, la Digi Sport.

Evian, din Franța, a fost singura echipă din străinătate pentru care a jucat Dan Nistor. În România, la nivelul primei ligi, acesta a bifat Internațional Curtea de Argeș, Pandurii, Dinamo, Universitatea Craiova, CFR Cluj, CS Mioveni și U Cluj.

Nistor a evoluat în 22 de partide în acest sezon pentru echipa antrenată în prezent de Cristiano Bergodi și a reușit să marcheze șase goluri, cifră la care se mai adaugă alte cinci pase decisive, în toate competițiile.