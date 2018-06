Momentul care nu s-a vazut la TV! Simona Halep, catre Darren Cahill: "TAAACI!". Ce s-a intamplat apoi

Simona Halep a trecut in trei seturi de Kerber si va juca impotriva Muguruzei in semifinalele de la Roland Garros. E a treia semifinala in cinci ani pentru Simona (DETALII AICI).

Simona Halep a avut parte de un meci maraton. Ea a trecut de Kerber in trei seturi, scor 6-7, 6-3, 6-2. Simona a revenit in joc dupa un prim set pierdut, aratand ca are un psihic de otel.

Chiar daca a parut de neclintit in seturile 2 si 3, Simona a avut o iesire surprinzatoare.

ProSport scrie ca la 4-1 in setul decisiv, Halep i-a strigat lui Darren Cahill: "Taaaci!".

Probabil ca antrenorul i-a transmis ceva care a deranjat-o, iar Simona a reactionat.

In cele din urma, Simona a continuat sa isi faca jocul si a trecut de Kerber.