Moment FANTASTIC pentru Romania! Ce s-a intamplat pe teren inainte de Halep - Kerber la Roland Garros: "Era visul meu de mica!" FOTO

Virginia Ruzici a deschis drumul Simonei la Roland Garros. Au trecut 40 de ani de la victoria ei la Paris. Urmareste aici Halep - Kerber, sferturi Roland Garros.

Inaintea meciului dintre Halep si Kerber din sferturile de finala de la Roland Garros, Virginia Ruzici a fost omagita la Paris. In prezent manager pentru Simona Halep, Virginia si-a amintit de victoria magica din finala cu detinatoarea trofeului, Mima Jausovec, scor 6-2; 6-2. Inainte de asta, Ruzici si Jausovec castigasera la dublu cu Lesley Turner Bowrey si Gail Sheriff Lovera, 5-7 6-4 8-6.

"A fost visul meu. Am crescut pe zgura in Romania, iar zgura e clar suprafata mea favorita. Am fost putin norocoasa in acel an deoarece Christ Evert nu juca, iar Chris era jucatoarea pe care nu o puteam sa o bat niciodata. Era atat de buna pe zgura. Am fost norocoasa sa practic cel mai bun tenis al meu in meciul cu Mima Jausovec, pe care nu o mai batusem niciodata pana atunci. A fost cel mai mare moment din cariera mea, iar publicul a fost fabulos, atat de pasionat si entuziast fata de jocul meu", si-a amintit Ruzici pe teren,.

La Roland Garros 2018 se implinesc si 10 ani de cand Ruzici lucreaza impreuna cu Simona Halep, noua stea a tenisului romanesc si mondial.



"Simona are trei finale, a fost atat de aproape si putea sa le castige pe toate, dar acum nu cred ca se gandeste la altceva, o ia meci cu meci. Adversarele ramase sunt foarte ambitioase, joaca foarte bine si orice se poate intampla. Simona munceste mult, da totul pentru tenis si i-a picat greu infrangerea de anul trecut din finala de aici", a spus Ruzici.

