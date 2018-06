Reactie FABULOASA a lui Darren Cahill dupa calificarea Simonei in FINALA Roland Garros! VIDEO

Simona Halep joaca finala Roland Garros sambata, de la ora 15:00, in direct la PROTV!

Simona Halep joaca a doua finala la Roland Garros la rand si a doua din acest an, dupa cea pierduta la Australian Open. In urma acestui rezultat, Simona ramane si numarul 1 WTA in continuare.

Imediat dupa ce a castigat in fata Muguruzei, Simona a ridicat bratele catre cer, iar Darren Cahill s-a ridicat in picioare si a imitat-o. Halep are cele mai bune performante din cariera alaturi de Darren Cahill.

Look at them! @Simona_Halep @darren_cahill we are so proud of you guys, so much work, so much fight this year, you are the best! Never give up and don't forget to smile! Haide!! ???????? pic.twitter.com/8A8TJWPOAz — SimoReactions (@Simoreactions) June 7, 2018



Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, in finala turneului de la Roland Garros, joi, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.

Halep (26 de ani) va disputa sambata a patra sa finala de Mare Slem, a treia la Roland Garros, dupa cele din 2014 si 2017, si a doua din acest an, dupa ce a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open.

Simona Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, obtinand o victorie clara in fata numarului trei mondial, dupa o ora si 32 de minute.

Muguruza (24 ani, 3 WTA), campioana en titre de la Wimbledon, are acum 3-2 in meciurile directe cu Halep, pe care a invins-o in 2014, in turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, in 2015 in Fed Cup, cu 6-4, 6-3, si anul trecut in finala la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie de pana acum a Simonei s-a inregistrat in 2015, in optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, in semifinale, iberica a beneficiat de retragerea romancei, accidentata.