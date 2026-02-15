Antrenorul român Cristian Chivu a fost criticat dur în presa peninsulară, după eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu.

Momentul decisiv al partidei s-a produs în minutul 42, când cel menționat mai sus a fost eliminat pentru un fault asupra lui Alessandro Bastoni.

„Chivu a bătut recordul de ipocrizie”

Într-un editorial virulent din Corriere della Sera, jurnalistul Daniele Dallera l-a acuzat pe Chivu de lipsă de coerență.

„A bătut recordul de ipocrizie”, a scris Dallera, care consideră că atât Chivu, cât și conducerea clubului, în frunte cu președintele Giuseppe Marotta, au încercat să justifice decizia arbitrului în loc să recunoască eroarea.

Editorialistul a criticat și reacția lui Bastoni, surprins bucurându-se după eliminarea adversarului, dar și faptul că oficialii lui Inter au întârziat apariția la interviuri, timp în care ar fi pregătit o poziție comună.

Revenind pe teren, Inter a câștigat prin golul lui Piotr Zielinski din minutul 90 și rămâne lider în Serie A, cu 61 de puncte, urmată de AC Milan (53), Napoli (49), Juventus Torino și AS Roma (46).