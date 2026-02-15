Nerazzurri nu le-au învins Juventus, AC Milan şi Napoli în ultimele 14 întâlniri, dar Bastoni insistă că el şi coechipierii săi nu ar trebui să simtă o presiune suplimentară din această cauză.

Alessandro Bastoni: ”A sosit momentul”

"Cu siguranţă credem că a sosit momentul, dar nu trebuie să fie o obsesie, altfel va deveni ceva contraproductiv.

Trebuie să ne amintim că este doar un meci, aşa că trebuie să rămânem calmi, deoarece este doar un alt meci, în care încercăm să aducem ceva în plus pentru a câştiga împotriva unui rival direct. Am avut o săptămână la dispoziţie pentru a ne pregăti, aşa că suntem bine din toate punctele de vedere", a declarat fundaşul lui Inter pentru Sky Sport Italia.

"Acestea fiind spuse, ştim ce înseamnă Inter - Juventus pentru lumea fotbalului. Repet, nu trebuie să fie o obsesie şi va trebui să rămânem concentraţi pe tot parcursul meciului", a continuat Bastoni.

Mulţi jucători ai lui Inter, ca Bastoni, Nicolo Barella, Federico Dimarco şi Davide Frattesi, erau titulari obişnuiţi în echipa Italiei pe vremea când Luciano Spalletti, actualul antrenor al lui Juve, era selecţionerul Squadrei Azzurra.

"Ne-a antrenat, aşa că poate este un avantaj şi pentru el, pentru că ne cunoaşte caracteristicile. Cu siguranţă are calitate şi va face orice ca să ne cauzeze probleme. Dar jucăm acasă, în faţa fanilor noştri, şi vrem să facem un meci mare", a afirmat Bastoni, potrivit Agerpres.

Inter este lider în Serie A şi s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor şi în semifinalele Cupei Italia.

"Cu siguranţă, noi am găsit un echilibru. Poate că, uneori, nu suntem frumoşi, dar suntem mai eficienţi. Antrenorul a lucrat mult la asta. Unele lucruri au fost favorabile în comparaţie cu prima parte a sezonului, iar încrederea creşte. Aceste lucruri au dus-o pe Inter unde este astăzi", a spus Bastoni.