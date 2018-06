"Am fost prea agresiva!" Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria SUPERBA cu Kerber

Simona Halep a trecut in 3 seturi de Angelique Kerber si s-a calificat in semifinalele de la Roland Garros.

Halep a pierdut primul set la tiebreak, insa a revenit senzational si s-a impus cu 6-3, 6-2 in urmatoarele doua pentru o noua victorie epica la Paris. Simona o va intalni maine pe Garbine Muguruza intr-un duel pentru finala si pentru locul 1 in lume!

"E dificil sa o intalnesti pe Angelique Kerber, da foarte multe mingi inapoi. Au fost multe raliuri, tenisul e diferit acum. Sunt foarte fericita ca am reusit sa castig. Am fost prea agresiva la inceput, Kerber da mingea jos si eu am fortat. Sunt obisnuita sa joc in acest ritm, voi incerca sa ma recuperez pentru semifinala de maine", a spus Halep pentru Eurosport.

Halep a avut un as, a comis 2 duble greseli, a avut procentaje mai bune la punctele cu ambele servicii (60%-58%, respectiv 53%/38%), a adunat 26 de winners si a facut nu mai putin de 46 de erori neprovocate. Kerber a reusit 2 asi, a facut 3 duble greseli, a avut 24 de winners si 53 de greseli fortate.

Halep are acum 6-4 in meciurile directe cu Kerber. In ianuarie, la ultimul lor duel, Halep a invins-o pe Kerber in semifinalele turneului Australian Open, cu 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci dramatic.

Halep si-a asigurat 780 de puncte WTA si 560.000 de euro, iar in penultimul act o va infrunta pe Garbine Muguruza, victorioasa cu 6-2, 6-1 in fata rusoaicei Maria Sarapova, in alt sfert de finala. Muguruza (24 ani, 3 WTA) are 3-1 in meciurile directe cu Halep, pe care a invins-o in 2014, in turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, in 2015 in Fed Cup, cu 6-4, 6-3, si anul trecut in finala la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie a Simonei s-a inregistrat in 2015, in optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, in semifinale, iberica a beneficiat de retragerea romancei, accidentata.