Cand se joaca Simona Halep vs Muguruza la Roland Garros! Organizatorii au anuntat programul semifinalelor

Halep a trecut in trei seturi de Kerber, 6-7; 6-3; 6-2 si a ajuns in semifinale, reusind sa isi confirme statutul de favorita a turneului.

Simona da peste Garbine Muguruza, una din cele mai bune jucatoare din lume pe zgura.

Organizatorii au anuntat ca meciul se va desfasura joi si va fi primul al zilei, dupa ele urmand sa se dispute a doua semifinala, cea 100% americana dintre Sloane Stephens si Madison Keys. Partidele incep de la ora 15:00 pe arena centrala de la Paris.

#RG18 Semifinals Set for Thursday: No.1 Simona Halep vs. No.3 Garbiñe Muguruza No.10 Sloane Stephens vs. No.13 Madison Keys. Two reigning major champions, two recent runner-ups. One showdown for the No.1 ranking. An American guaranteed in the final. Pop your popcorn. pic.twitter.com/0qA4XFyFcE — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2018

Halep vs Muguruza. Vezi aici toate fazele

Halep si-a asigurat 780 de puncte WTA si 560.000 de euro, iar in penultimul act o va infrunta pe Garbine Muguruza, victorioasa cu 6-2, 6-1 in fata rusoaicei Maria Sarapova, in alt sfert de finala. Muguruza (24 ani, 3 WTA) are 3-1 in meciurile directe cu Halep, pe care a invins-o in 2014, in turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, in 2015 in Fed Cup, cu 6-4, 6-3, si anul trecut in finala la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie a Simonei s-a inregistrat in 2015, in optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, in semifinale, iberica a beneficiat de retragerea romancei, accidentata.