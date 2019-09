US OPEN 2019 | Esecul cu Bianca Andreescu o va afecta pe Serena Williams: "Infrangerea asta o va durea!"

Martina Navratilova a atras atentia asupra consecintelor esecului suferit de Serena Williams in finala cu Bianca Andreescu.

Fosta jucatoare din Cehia a mai laudat-o pe Andreescu pentru ca a rezistat psihologic la presiunea setului 2, dupa ce Serena revenise de la 5-1 la 5-5.

„O va durea aceasta infrangere. Toata lumea s-a gandit ca aceasta finala a fost o oportunitate buna pentru ea, toti se asteptau la o victorie din partea ei”, a spus Martina Navratilova.

„Aproape ca a revenit in al doilea set, de la 5-1 la 5-5 si pentru mine era favorita in acel punct al jocului. In ochii mei, inseamna mult mai mult pentru Andreescu ca a castigat in maniera asta”, a mai spus fosta jucatoare care are in palmares 18 titluri de Grand Slam.

„Serena nu a jucat rau, Andreescu are tot creditul pentru acest rezultat. Pentru Williams sa piarda 4 finale de Slam la rand va fi greu de digerat. Sunt sigura ca va incerca din nou la anul, dar acest esec o va ustura mai mult decat oricare altul”, a declarat Martina Navratilova.