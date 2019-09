Serena Williams, declaratie de mare campioana dupa infrangerea cu Bianca Andreescu: "Sunt fericita pentru ea, mi-am dorit pentru ea sa castige acest turneu"

La 21 de ani dupa debutul sau in cadrul turneului US Open, Serena Williams a urcat din nou pe scena finalistilor. Williams a jucat in uralele a zeci de mii de americani care i-au sustinut tot parcursul in turneu.

Serena a inceput meciul cu o abordare gresita, fapt de care Andreescu a profitat, scotand orice punct si profitand de orice greseala a americancai. Setul intai s-a incheiat cu victoria clara a Biancai, insa cel de-al doilea set a luat o turnura neasteptata dupa ce cu 5-1 avantaj si o minge de meci, Bianca cedeaza in fata presiunii Serenei, care reuseste sa revina pana la 5-5. Andreescu nu a cedat psihic si a castigat ultimele doua game-uri, impunandu-se in fata Serenei si a multimii de oameni care erau de partea americancei.

Serena a avut doar cuvinte de lauda la final pentru Bianca Andreescu si jocul facut de aceasta in marea finala: "Va multumesc mult! Inseamna mult sa aud uralele publicului, ati fost minunati pe parcursul celor doua saptamani. Am incercat sa mai raman putin in joc, am luptat, mai ales la 5-1. Bianca a jucat excelent, merita felicitata. Sunt mandra de tine si sunt fericita pentru tine. Mi-am dorit pentru ea sa castige turneul. Mi-as fi dorit sa joc mai bine.

Sunt onorata sa ma aflu aici si sunt mandra ca pot concura inca la acest nivel. Multumesc echipei mele pentru ca m-a sustinut in momentele grele", a declarat Serena dupa incheierea partidei.