Patricia Tig povesteste experienta din bula de la US Open 2020: "Pentru noi a fost cel mai frumos Grand Slam de pana acum. Nu ne-am simtit incoltiti, cum s-a plans lumea!" 

Patricia Tig, Serena Williams si Victoria Azarenka sunt singurele mame care au castigat un turneu WTA in 2020.

In urma cu un an si jumatate, Patricia Tig nu ar fi indraznit sa viseze ca va reveni vreodata in top 100 WTA, dupa ce a nascut-o pe Sofia, fiica sa care va implini 2 in ultima luna a acestui an.

Numar 56 WTA, Tig a bifat una dintre victoriile rasunatoare reusite de jucatoarele romane in turneele de mare slem ale sezonului 2020, invingand-o in turul inaugural pe japoneza Kurumi Nara, scor 6-1, 6-0 dupa nici o ora de joc. Despre turneul de la Flushing Meadows din aceasta toamna, la care Simona Halep a ales sa nu participe, temandu-se de raspandirea coronavirusului, Tig a surprins, povestind urmatoarele:

"Pentru noi a fost, cred, cel mai frumos turneu de Grand Slam de pana acum. Am fost atat de linistiti, de liberi, am putut sa stam sa ne uitam la meciuri, ne antrenam, apoi mergeam la hotel, unde aveam camera de recuperare, pe langa alte facilitati. Nu ne-am simtit incoltiti, restrictionati, cum s-a plans multa lume, vai, nu avem voie sa iesim in Manhattan! Noi oricum nu am stat acolo, am facut o data o ora si jumatate pana la hotel, asa ca am gasit o alta varianta, mai aproape de club. Pentru noi a fost un turneu foarte bun, chiar ne-am bucurat de tenis," a relatat a doua jucatoare a Romaniei din WTA pentru GSP.

Referitor la modul in care izbuteste sa isi indeplineasca sarcinile de mama la fel de bine precum avanseaza in ierarhia mondiala, Patricia Tig a fost sincera, povestind experientele din circuit alaturi de Sofia:

"Inainte nu o luam cu noi la meciuri, dar la Istanbul a fost, la finala si la inca unul. Depinde si de ora meciului, tinem mult la programul ei, ora de somn, ora de masa, asa ca prefer sa stiu ca se repecta aceste lucruri decat sa stea dupa mine la club. Cand o sa fie mai mare nu stiu daca va avea rabdarea necesara sa stea la un meci intreg, de aceea avem nevoie de ajutor. Pentru noi conteaza mult mai mult programul ei, sa fie respectat intocmai, decat sa o tinem la teren toata ziua," a adaugat Tig pentru aceeasi sursa.

Patricia Tig are in palmares un titlu WTA, adjudecat in acest an la Istanbul, dupa o finala furtunoasa cu Eugenie Bouchard, castigata 2-6, 6-1, 7-6, doua finale - anul trecut, la Bucuresti si in 2015, la Baku - si un titlu WTA 125K obtinut la Karlsruhe in Germania, in 2019.