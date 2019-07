Parada Simona Halep la Constanta LIVESTREAM ACUM | Campioana de la Wimbledon prezinta marele trofeu

Tot evenimentul va fi transmis LIVE de Sport.ro si StirileProTV.ro.

Simona Halep va fi in centrul unei parade la Constanta. Castigatoarea de la Wimbledon va fi la bordul unui autobuz etajat alaturi de marele trofeu si il va plimba in tot orasul!

Ceremonia pregatita de Primaria Constanta va debuta la ora 17.00, la Sala Sporturilor, acolo Simona Halep este asteptata la bordul autobuzului etajat. Acesta va circula pe traseul bulevardul Tomis, Termele Romane - bulevardul Regina Elisabeta - Piata Ovidiu.

Tot de la ora 17.00, in Piata Ovidiu este programat un concert sustinut de Stefan Stiuca & The Mob, iar de la ora 17.30 Simona Halep va urca pe scena amplasata in Piata Ovidiu unde va avea parte de multe suprize, a precizat Primaria Constanta.