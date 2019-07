Scenariu INCREDIBIL! Iubitul lui Halep s-a casatorit in septembrie 2018, dar a fost inselat si a divortat dupa 10 luni! Fosta sotie e insarcinata, insa el nu stie daca e copilul lui!

Iuruc (40 de ani) ascunde o poveste de viata incredibila! Conform CanCan, Iuruc ar fi fost inselat de fosta sotie, cu care s-a casatorit in septembrie 2018. Femeia e insarcinata in 5 luni, dar Iuruc nu stie daca e sau nu copilul sau! Cei doi nu mai formeaza in prezent un cuplu. Toni si Liana au avut o relatie de doi ani inainte sa se casatoreasca. Petrecerea de nunta au facut-o intr-un club de fite din Mamaia in toamna.

Toni Iuruc si Simona Halep s-au afisat impreuna ieri pe o plaja din Mamaia. Simona n-a avut nicio retinere sa-l sarute pe Iuruc in public. Omul de afaceri a sustinut-o pe campioana si la Wimbledon.